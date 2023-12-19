Землетрясение ощутили в Алматы

Сегодня утром сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое ощущалось в Алматы - эпицентр находился в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщили в ДЧС, сетью сейсмических станций "СОМЭ" во вторник в 07:44 зарегистрировано землетрясение.

Ощутимость подземных толчков составила 2 балла. Эпицентр землетрясения расположен в 347 километрах на юг от Алматы на территории Китая (энергетический класс землетрясения - 12,6, магнитуда MPV - 6,0).

Отметим, что накануне в Китае произошло сильное землетрясение - магнитуда составила 6,0, по некоторым источникам - 6,2. В результате произошедшего погибли 111 человек, информацию об этом сообщили по центральному телевидению страны.

В ДЧС Алматы также огласили 10 простых шагов, которые важно выполнять при землетрясении.

Правила поведения при землетрясении

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Также сотрудники ДЧС рекомендуют сложить в рюкзак, небольшую сумку или чемодан необходимые для выживания вещи.

Что должно быть в тревожном чемоданчике