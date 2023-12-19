Землетрясение ощутили в Алматы
Опубликовано:
Сегодня утром сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое ощущалось в Алматы - эпицентр находился в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Как сообщили в ДЧС, сетью сейсмических станций "СОМЭ" во вторник в 07:44 зарегистрировано землетрясение.
Ощутимость подземных толчков составила 2 балла. Эпицентр землетрясения расположен в 347 километрах на юг от Алматы на территории Китая (энергетический класс землетрясения - 12,6, магнитуда MPV - 6,0).
Отметим, что накануне в Китае произошло сильное землетрясение - магнитуда составила 6,0, по некоторым источникам - 6,2. В результате произошедшего погибли 111 человек, информацию об этом сообщили по центральному телевидению страны.
В ДЧС Алматы также огласили 10 простых шагов, которые важно выполнять при землетрясении.
Правила поведения при землетрясении
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Также сотрудники ДЧС рекомендуют сложить в рюкзак, небольшую сумку или чемодан необходимые для выживания вещи.
Что должно быть в тревожном чемоданчике
- деньги;
- документы;
- аптечка первой помощи;
- вода;
- консервы;
- высококалорийная еда;
- средства личной гигиены;
- теплая одежда;
- плед;
- радиоприемник;
- фонарик на батарейках;
- спички;
- свисток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051386-zemletryasenie-oschutili-zhiteli-almaty/