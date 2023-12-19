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Землетрясение ощутили в Алматы

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Вид на Нурлы-Тау
Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня утром сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое ощущалось в Алматы - эпицентр находился в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщили в ДЧС, сетью сейсмических станций "СОМЭ" во вторник в 07:44 зарегистрировано землетрясение.

Ощутимость подземных толчков составила 2 балла. Эпицентр землетрясения расположен в 347 километрах на юг от Алматы на территории Китая (энергетический класс землетрясения - 12,6, магнитуда MPV - 6,0).

Отметим, что накануне в Китае произошло сильное землетрясение - магнитуда составила 6,0, по некоторым источникам - 6,2. В результате произошедшего погибли 111 человек, информацию об этом сообщили по центральному телевидению страны.

В ДЧС Алматы также огласили 10 простых шагов, которые важно выполнять при землетрясении.

Правила поведения при землетрясении

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Также сотрудники ДЧС рекомендуют сложить в рюкзак, небольшую сумку или чемодан необходимые для выживания вещи.

Что должно быть в тревожном чемоданчике

  • деньги;
  • документы;
  • аптечка первой помощи;
  • вода;
  • консервы;
  • высококалорийная еда;
  • средства личной гигиены;
  • теплая одежда;
  • плед;
  • радиоприемник;
  • фонарик на батарейках;
  • спички;
  • свисток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051386-zemletryasenie-oschutili-zhiteli-almaty/

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