Служебное авто акима Талдыкоргана задержали с поддельным номером
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В Талдыкоргане стражи порядка остановили авто с поддельными госномером. Установлено, что машина принадлежит акиму города, передает МИА "Казинформ".
По информации агентства, 3 января в Талдыкоргане патрульная полиция остановила на улице города машину с поддельным государственным номером. Стражи порядка в ходе проверки установили, что авто принадлежит градоначальнику.
В полиции сообщили, что в настоящее время служебный автомобиль акима Талдыкоргана помещен на штрафстоянку. А водителя транспорта арестовали на пять суток.
Отмечается, что в акимате инцидент еще не прокомментировали.
Напомним, в конце июня распоряжением акима области Жетісу Ернат Базил был назначен акимом города Талдыкоргана.
В ноябре аким Талдыкоргана принял участие в открытии частного ресторана. Данную ситуацию прокомментировал аким области Жетісу Бейбит Исабаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054488-sluzhebnoe-avto-akima-taldykorgana-zaderzhali-s-poddelnym-nomerom/