Служебное авто акима Талдыкоргана задержали с поддельным номером

В Талдыкоргане стражи порядка остановили авто с поддельными госномером. Установлено, что машина принадлежит акиму города, передает МИА "Казинформ".

По информации агентства, 3 января в Талдыкоргане патрульная полиция остановила на улице города машину с поддельным государственным номером. Стражи порядка в ходе проверки установили, что авто принадлежит градоначальнику.

В полиции сообщили, что в настоящее время служебный автомобиль акима Талдыкоргана помещен на штрафстоянку. А водителя транспорта арестовали на пять суток.

Отмечается, что в акимате инцидент еще не прокомментировали.

Напомним, в конце июня распоряжением акима области Жетісу Ернат Базил был назначен акимом города Талдыкоргана.

В ноябре аким Талдыкоргана принял участие в открытии частного ресторана. Данную ситуацию прокомментировал аким области Жетісу Бейбит Исабаев.