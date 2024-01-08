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Служебное авто акима Талдыкоргана задержали с поддельным номером

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Патрульное авто
Патрульное авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Талдыкоргане стражи порядка остановили авто с поддельными госномером. Установлено, что машина принадлежит акиму города, передает МИА "Казинформ".

По информации агентства, 3 января в Талдыкоргане патрульная полиция остановила на улице города машину с поддельным государственным номером. Стражи порядка в ходе проверки установили, что авто принадлежит градоначальнику.

В полиции сообщили, что в настоящее время служебный автомобиль акима Талдыкоргана помещен на штрафстоянку. А водителя транспорта арестовали на пять суток.

Отмечается, что в акимате инцидент еще не прокомментировали.

Напомним, в конце июня распоряжением акима области Жетісу Ернат Базил был назначен акимом города Талдыкоргана.

В ноябре аким Талдыкоргана принял участие в открытии частного ресторана. Данную ситуацию прокомментировал аким области Жетісу Бейбит Исабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054488-sluzhebnoe-avto-akima-taldykorgana-zaderzhali-s-poddelnym-nomerom/

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