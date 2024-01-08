Служебное авто акима Талдыкоргана задержали с поддельным номером

В Талдыкоргане стражи порядка остановили авто, который принадлежит градоначальнику, с поддельным госномером, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, 3 января в пять утра водитель машины марки KIA Kh Qoris, которая находится на балансе аппарата акима Талдыкоргана, был остановлен полицейскими. Стражи порядка установили, что он по собственной инициативе использовал поддельный государственный регистрационный номерной знак. На момент остановки авто акима Талдыкоргана Ерната Базила в нем не было.

"По данному факту в соответствии с частью 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК был составлен административный протокол. Вследствие Абданиев Р.Б. отбывает административный арест сроком 5 суток, а также лишен права на управление автотранспортными средствами на 1 год.

На сегодняшний день водитель отбывает срок наказания, по истечении срока наказания (9 января 2024 года) Абданиев Р.Б. будет уволен", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в акимате добавили, что по факту выпуска из гаража авто без путевого листа был составлен административный протокол в отношении начальника автохозяйства Молдабаева Д.А., на него был наложен штраф в размере 10 МРП (36920 тенге).

В ведомстве отметили, что в целях недопущения аналогичных и иных нарушений с сотрудниками автохозяйства были проведены профилактические беседы.

Напомним, в конце июня распоряжением акима области Жетісу Ернат Базил был назначен акимом города Талдыкоргана.

В ноябре аким Талдыкоргана принял участие в открытии частного ресторана. Данную ситуацию прокомментировал аким области Жетісу Бейбит Исабаев.