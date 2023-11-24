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Присутствие акима Талдыкоргана на открытии ресторана прокомментировал глава региона

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Участие акима Талдыкоргана в открытии ресторана
Участие акима Талдыкоргана в открытии ресторана. Фото: instagram.com/taldykorganec.insta_

Аким области Жетісу Бейбит Исабаев сегодня в СЦК объяснил присутствие акима Талдыкоргана на открытии ресторана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались позицией Бейбита Исабаева по поводу участия акима Талдыкоргана в открытии частного ресторана.

"Если одновременно открывать, то, безусловно, предпочтение отдаю открытию завода. Я интересовался – его фамилия Ернат Базил – он буквально три месяца работает акимом, хороший специалист, кстати.

Я интересовался его посещением частного ресторана. Он объяснил, что местный бизнесмен вложил туда 500 млн тенге. Он пояснил, что должен был поддержать свои местные предприятия. Вопросы этики, нравственности как госслужащего – это зависит от самого градоначальника. Но я высказал свою точку зрения – попросил при следующем открытии такого рода заведений хорошенько подумать", – заявил он.

У акима области Жетісу также уточнили, запретил ли он ему такие действия в будущем.

"Не могу запретить, не имею права. Как человек, как гражданин – я порекомендовал", – ответил он.

Напомним, в конце июня распоряжением акима Жетысуской области Ернат Базил был назначен акимом города Талдыкоргана.

По информации на сайте акимата Талдыкоргана, Ернат Базил родился в 1978 году в Жамбылской области. Он окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию и Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал мастером участка ТОО "Корпорация Базис-А" в городе Алматы, где затем работал прорабом, начальником участка.

В разные годы работал ведущим, главным специалистом, начальником отдела управления строительства, заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства, заместителем акима Жетысуского района города Алматы, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны, заместителем акима Жетысуского района города Алматы, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу.

С февраля 2023 года работал заместителем акима области Жетісу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047462-prisutstvie-akima-taldykorgana-na-otkrytii-restorana-prokommentiroval-glava-oblasti-zhetisu/

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