Десятки дальнобойщиков-иностранцев застряли на трассе на юге Казахстана

Вчера, 4 января, вечером на участке автодороги республиканского значения "Ушарал-Достык" в области Жетісу застряли десятки авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

В региональном департаменте по ЧС рассказали, что для эвакуации оказавшихся в снежном плену водителей на место вызова была направлена техника высокой проходимости.

Как оказалось, на трассе застряли 48 грузовых машин.

"Принятыми мерами из снежного плена на станцию Достык были эвакуированы 40 водителей-дальнобойщиков, являющихся гражданами Республики Беларусь, и 8 водителей-дальнобойщиков - граждан Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали казахстанцев следить за изменениями погоды, не пренебрегать СМС-сообщениями о штормовых предупреждениях и соблюдать все необходимые меры предосторожности при выезде в дальнюю дорогу.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. При выезде в дальнюю дорогу, Вы можете уточнить информацию о закрытии автодорог на официальном сайте "КазАвтоЖола", - добавили в ДЧС.

Напомним, вчера сообщалось, что из-за метели в двух регионах Казахстана закрыли трассы.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО.

Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: