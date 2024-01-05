Десятки дальнобойщиков-иностранцев застряли на трассе на юге Казахстана
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Вчера, 4 января, вечером на участке автодороги республиканского значения "Ушарал-Достык" в области Жетісу застряли десятки авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
В региональном департаменте по ЧС рассказали, что для эвакуации оказавшихся в снежном плену водителей на место вызова была направлена техника высокой проходимости.
Как оказалось, на трассе застряли 48 грузовых машин.
"Принятыми мерами из снежного плена на станцию Достык были эвакуированы 40 водителей-дальнобойщиков, являющихся гражданами Республики Беларусь, и 8 водителей-дальнобойщиков - граждан Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали казахстанцев следить за изменениями погоды, не пренебрегать СМС-сообщениями о штормовых предупреждениях и соблюдать все необходимые меры предосторожности при выезде в дальнюю дорогу.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. При выезде в дальнюю дорогу, Вы можете уточнить информацию о закрытии автодорог на официальном сайте "КазАвтоЖола", - добавили в ДЧС.
Напомним, вчера сообщалось, что из-за метели в двух регионах Казахстана закрыли трассы.
Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?
Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО.
Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:
- Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
- В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
- Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
- Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
- При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
- В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
- Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054008-desyatki-dalnoboyschikov-inostrantsev-zastryali-na-trasse-na-yuge-kazahstana/