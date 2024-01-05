"Агрессивные безбилетники – не редкость": контроллер автобуса о работе в Алматы

Около 300 безбилетников выявили в прошлом году контроллеры ТОО "Алматыэлектротранс". Одна из них столкнулась с агрессивными "зайцами" прямо во время интервью, передает корреспондент NUR.KZ.

Гулсим Дауренбекова около пяти лет проверяет пассажиров автобусов и троллейбусов Алматы. Последние два года трудится контроллером в ТОО "Алматыэлектротранс". Говорит, без работы сидеть не приходится.

"Количество автобусов зависит от линии. Если много автобусов, то в день 180 автобусов проверяем. Бывает, даже больше. Если мало, то 60-80 автобусов в день проверяем. А людей около полутора тысяч, иногда доходит до двух тысяч. Много попадается тех, кто не оплачивает. Но в итоге они оплачивают", – рассказывает Гулсим Дауренбекова.

Гулсим Дауренбекова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Рассказывая нашему корреспонденту о безбилетниках, Гулсим как раз столкнулась с двумя "зайцами". Один из них показывал проездной, принадлежащий девочке-подростку. Контроллер требовала оплатить поездку, но мужчина наотрез отказывался.

После долгой словесной перепалки Гулсим вывела мужчин из автобуса и столкнулась с агрессией с их стороны. Используя ненормативную лексику и хватая женщину за руки, они требовали расплаты за то, что не доехали до дома. Женщине помогли прохожие и фотокорреспондент NUR.KZ.

Безбилетники. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Такие агрессивные безбилетники – не редкость, признается контроллер. Всего в ТОО "Алматыэлектротранс" в прошлом году выявили 300 безбилетников.

"В компании принята разъяснительно-профилактическая стратегия. В первую очередь, контролер разъясняет требования правил пассажирских перевозок в части обязанности пассажира по оплате. Предлагаются варианты оплаты (QR-код, SMS, наличный расчет).

Гулсим Дауренбекова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В случае отказа от оплаты даже после разъяснительной беседы, контроллер вызывает наряд полиции для привлечения к административной ответственности и выписки протокола на штраф.

Водитель является уполномоченным лицом компании. Поэтому в случаях, когда пассажир отказывается оплачивать, водитель имеет право совершить все выше перечисленные действия", – сообщили в АЭТ на запрос нашего корреспондента.

Гулсим Дауренбекова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее водители автобусов АЭТ рассказали, что работают без кондукторов, а сами оплату за проезд не проверяют, потому что нельзя отвлекаться от дороги. При этом нужды в кондукторах нет, говорят водители общественного транспорта, а вот число контроллеров стоит увеличить. Это в АЭТ планируют сделать в январе текущего года. Всего в Алматы действуют 20 перевозчиков.

Автобус. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, жителей Алматы вновь предложили "пересадить" с личных авто на общественный транспорт, увеличив количество поездок. В акимате города уверяют: поездки на автобусах и метро выгоднее.