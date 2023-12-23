Air Astana может начать выплачивать пассажирам компенсацию при замене самолетов на FlyArystan

Вице-министром транспорта РК Талгатом Ластаевым было проведено рабочее совещание с АО "Air Astana". Даны ряд поручений касательно замены бортов, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

По информации официального Telegram-канала Комитета гражданской авиации МТ РК, совещание было проведено в связи с участившимися случаями замены воздушных судов авиакомпании Air Astana на неравноценные воздушные судна FlyArystan без соответствующего предварительного уведомления пассажиров.

Отмечается, что за истекший период 2023 года авиакомпанией Air Astana выполнено 31 588 рейсов, из них произведено замен на воздушные суда FlyArystan на 226 рейсах, что составляет 0,7% от общего количества выполненных рейсов.

Авиакомпании Air Astana были даны следующие поручения:

принять меры по минимизации практики замены ВС Air Astana на ВС FlyArystan; обеспечить и наладить работу по заблаговременному оповещению пассажиров в случае замены борта; выработать предложения по порядку выплаты компенсации пассажирам в случае замены борта; принять меры по увеличению количества резервных воздушных судов Air Astana с 1 до 2.

"Министерством транспорта РК, в свою очередь, будет продолжена работа по мониторингу соблюдения прав пассажиров при изменениях статуса рейса и приняты административные меры в случае выявления нарушений", - добавили в КГА.

Напомним, недавно глава Минтранспорта Марат Карабаев на брифинге в кабмине озвучил плюсы и минусы возможного отделения FlyArystan от Air Astana.

"Мнение экспертов отрасли, в том числе мнение Air Astana, "Самрук-Казына" и нашего министерства, мы говорим о том, что это потенциально может привести к удорожанию авиабилета, объясню, почему.

Сейчас FlyArystan работает не как отдельное юридическое лицо, а в структуре Air Astana, то есть бухгалтерия одна, обслуживание персонала одно, колл-центр один, технический персонал один. База запчастей одна, единая. За счет этого сокращается расходная база и есть возможность сейчас сохранить стоимость авиабилета лоукостера на том уровне, который сейчас есть.

Мы опасаемся, что в случае отделения нужен будет другой технический персонал, собственника надо менять, у него 11 бортов, колл-центр отдельный, бухгалтерия нужна будет отдельная, отдельный руководящий состав, а также самое дорогое, нужно будет отдельно иметь базу для хранения запчастей. Все это может привести к удорожанию авиабилета, поэтому мы обсуждаем его наличие в структуре Air Astana", – пояснил министр.

В целом, по его словам, этот вопрос обсуждается.