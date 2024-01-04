Пропавшего акмолинца нашли в Астане

Жителя Акмолинской области, страдающего потерей памяти, полицейские нашли в столице. Поиски заняли несколько часов. В них участвовали волонтеры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 3 января в отдел полиции Косшы обратился местный житель с просьбой о помощи в поиске 51-летнего отца. Он вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Ориентировка с приметами акмолинца была незамедлительно передана всем оперативным сотрудникам и патрульным экипажам полиции. К поискам присоединились волонтеры.

Мужчину разыскивали по всей Акмолинской области и в других регионах.

"Розыскные мероприятия усугубил тот факт, что мужчина страдает речевым расстройством и частичной потерей памяти вследствие перенесенного им инсульта", - отметили в МВД.

В ходе поисковых мероприятий были опрошены таксисты, проверены приюты, больницы, дома престарелых и реабилитационные центры.

В результате принятых мер акмолинец в течение нескольких часов был найден в столице, в одном из ТРЦ. По информации полиции, в настоящее время он находится со своими близкими.

Напомним, в конце года известный 64-летний боксер Серик Нурказов пропал без вести в Алматы. К счастью, специальной поисковой группой он был найден живым и невредимым. Мужчину передали родным.

Что делать, если пропал человек

Основные действия, которые необходимо предпринять, описаны на сайте "Электронного правительства".

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.