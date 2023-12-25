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Известный 64-летний боксер Серик Нурказов пропал без вести в Алматы

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Серик Нурказов
Серик Нурказов. Кадр из видео: youtube.com/@MoyaKaraganda

Известный казахстанский и советский спортсмен Серик Нурказов пропал без вести в Алматы. В полиции сообщили, что по данному факту заведено розыскное дело, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители отряда быстрого реагирования "Когам" в Instagram-профиле опубликовали информацию о пропаже в Алматы известного спортсмена Серика Нурказова.

Сообщается, что мужчина 14 декабря вышел из дома в неизвестном направлении. На нем были шапка серого цвета, синий пуховик с капюшоном, белая водолазка, черные джинсы, при этом отмечается, что Нурказов седой и носит бороду.

Дата рождения в посте указана как 4 октября 1959 года.

По информации на официальном сайте Национального Олимпийского комитета РК, Нурказов Серик Токенович родился в Карагандинской области, является:

  • заслуженным мастером спорта СССР по боксу;
  • серебряным призером Кубка мира 1983 года в Риме;
  • бронзовым призером чемпионата Европы 1981 года в Тампере;
  • чемпионом Европы 1983 года в Варне;
  • неоднократным чемпионом СССР.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в настоящее время управлением полиции Медеуского района по данному факту заведено розыскное дело.

"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшего и его возвращения в семью", – гласит сообщение городского ДП.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052385-izvestnyy-64-letniy-bokser-serik-nurkazov-propal-bez-vesti-v-almaty/

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