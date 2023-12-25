Известный 64-летний боксер Серик Нурказов пропал без вести в Алматы
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Известный казахстанский и советский спортсмен Серик Нурказов пропал без вести в Алматы. В полиции сообщили, что по данному факту заведено розыскное дело, передает корреспондент NUR.KZ.
Представители отряда быстрого реагирования "Когам" в Instagram-профиле опубликовали информацию о пропаже в Алматы известного спортсмена Серика Нурказова.
Сообщается, что мужчина 14 декабря вышел из дома в неизвестном направлении. На нем были шапка серого цвета, синий пуховик с капюшоном, белая водолазка, черные джинсы, при этом отмечается, что Нурказов седой и носит бороду.
Дата рождения в посте указана как 4 октября 1959 года.
По информации на официальном сайте Национального Олимпийского комитета РК, Нурказов Серик Токенович родился в Карагандинской области, является:
- заслуженным мастером спорта СССР по боксу;
- серебряным призером Кубка мира 1983 года в Риме;
- бронзовым призером чемпионата Европы 1981 года в Тампере;
- чемпионом Европы 1983 года в Варне;
- неоднократным чемпионом СССР.
В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в настоящее время управлением полиции Медеуского района по данному факту заведено розыскное дело.
"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшего и его возвращения в семью", – гласит сообщение городского ДП.
Что делать, если пропал человек?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052385-izvestnyy-64-letniy-bokser-serik-nurkazov-propal-bez-vesti-v-almaty/