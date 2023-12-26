Найден пропавший в Алматы известный 64-летний боксер

Пропавший без вести в Алматы 64-летний казахстанский спортсмен Серик Нурказов был найден, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамент полиции города.

"Гражданин Серик Нурказов 1959 года рождения найден живым и невредимым и передан своим родным", – сообщили в полиции.

В ДП отметили, что для установления его местонахождения была создана специальная поисковая группа.

Напомним, вчера сообщалось, что известный казахстанский и советский спортсмен Серик Нурказов пропал без вести в Алматы. В полиции сообщили, что по данному факту заведено розыскное дело.

По информации на официальном сайте Национального Олимпийского комитета РК, Нурказов Серик Токенович родился в Карагандинской области, является: