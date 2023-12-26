Найден пропавший в Алматы известный 64-летний боксер
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Пропавший без вести в Алматы 64-летний казахстанский спортсмен Серик Нурказов был найден, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамент полиции города.
"Гражданин Серик Нурказов 1959 года рождения найден живым и невредимым и передан своим родным", – сообщили в полиции.
В ДП отметили, что для установления его местонахождения была создана специальная поисковая группа.
Напомним, вчера сообщалось, что известный казахстанский и советский спортсмен Серик Нурказов пропал без вести в Алматы. В полиции сообщили, что по данному факту заведено розыскное дело.
По информации на официальном сайте Национального Олимпийского комитета РК, Нурказов Серик Токенович родился в Карагандинской области, является:
- заслуженным мастером спорта СССР по боксу;
- серебряным призером Кубка мира 1983 года в Риме;
- бронзовым призером чемпионата Европы 1981 года в Тампере;
- чемпионом Европы 1983 года в Варне; неоднократным чемпионом СССР.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052622-propavshego-v-almaty-64-letnego-boksera-nashli/