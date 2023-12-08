Тимур Кулибаев покинул пост председателя Kazenergy

Тимур Кулибаев покинул пост председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazenergy.

Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

"Председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy избран Магзум Мирзагалиев. Соответствующее решение принято на очном заседании совета Kazenergy 8 декабря в Алматы", - сообщается на сайте.

С 2005 года пост председателя занимал Тимур Кулибаев.

"Сегодня ассоциация объединяет компании, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и атомной промышленности. Целью ассоциации является содействие устойчивому и сбалансированному развитию энергетической (нефтегазовой и электроэнергетической) отрасли РК в условиях меняющихся приоритетов в энергетической и экологической политике в мире и РК", - говорится в сообщении.

На сайте также отмечается, что должность председателя Ассоциации основана на общественных началах и не предусматривает оплаты.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимур Кулибаев переизбран президентом Национального олимпийского комитета.