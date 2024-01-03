Женщин-водителей останавливали полицейские в Туркестанской области (видео)

По-особенному начали первый рейд года полицейские Туркестанской области. Они останавливали машины с женщинами за рулем, а также детьми и пожилыми людьми в салоне, чтобы подарить им новогодние подарки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный аккаунт ДП Туркестанской области в Facebook, полицейские необычно провели свой первый рейд в 2024 году.

На территории региона в связи с туманом на трассах 1 января 2024 года патрульные полицейские провели рейд по-особенному.

Они останавливали автомашины, где находились женщины-водители, а пассажирами были пожилые люди и дети, и дарили им новогодние подарки.

При этом стражи порядка предупреждали о важности соблюдения правил дорожного движения, необходимости осторожно водить автомобиль и не превышать разрешенную скорость.

Отмечается, что в связи с новогодними праздниками полицейские Туркестанской области будут нести службу в усиленном режиме до середины января.

Напомним, ранее сообщалось, что профилактику интернет-мошенничества проводят на корпоративах полицейские ВКО. Несколько дней подряд работа велась во всех увеселительных заведениях Усть-Каменогорска. Было проинформировано более 1,5 тысячи жителей региона.

В конце декабря стражи порядка перешли на усиленный режим работы в Казахстане. В преддверии новогодних праздников им было поручено обеспечить безопасность граждан и увеличить количество пеших нарядов, а также провести гарнизонные разводы во всех регионах страны.