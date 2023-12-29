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30 лет независимости Казахстана

Полицейские каждый день ходят на корпоративы в ВКО

Опубликовано:

Новогодний тост
Праздник. Иллюстративное фото: gregory_lee / Getty Images

Профилактику интернет-мошенничества проводят на корпоративах полицейские ВКО. Уже несколько дней подряд работа ведется во всех увеселительных заведениях Усть-Каменогорска, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские ВКО продолжают проводить работу с населением и рассказывать, как не попасть на уловки мошенников.

В стороне не остались и новогодние праздники. Уже несколько дней подряд работа по информированию населения проводится во всех увеселительных заведениях Усть-Каменогорска.

Полицейские и ведущие рассказывают отдыхающим о новых методах аферистов. Проинформировано уже более 1,5 тысячи гостей.

"Полиция просит граждан быть более бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников: ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные и номера счетов незнакомцам, перечислять денежные средства на сомнительные электронные или банковские счета, оплачивать товар через терминалы экспресс-оплаты.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников – незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы! Будьте бдительны, не позволяйте себя обмануть", – призывают полицейские.

В ведомстве отметили, что работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее стало известно, что в 2023 году интернет-мошенники причинили гражданам Казахстана ущерб на сумму более 17,5 млрд тенге. В уходящем году к уголовной ответственности привлечены 828 лиц, совершивших более трех тысяч эпизодов интернет-мошенничества.

Также полицейские рассказывали о самых популярных схемах обмана в Казахстане. Часто мошенники "играют" на эмоциях своих жертв, запугивают их и вынуждают переводить деньги. А иногда они даже создают фальшивые сайты, через которые получают доступ к конфиденциальной информации пользователей.

Кроме того, сообщалось, что делать казахстанцам, если позвонили телефонные мошенники. Зачастую они представляются сотрудниками банка и пытаются втереться в доверие к своим жертвам. Важно помнить: мошенники очень изобретательны. Они могут придумать тысячи способов украсть ваши деньги, но получится это у них или нет - зависит от вас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053351-politseyskie-kazhdyy-den-hodyat-na-korporativy-v-vko/

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