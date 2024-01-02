Под обстрел фейерверками попали несколько астанчан, организатора задержали (видео)

В Астане, предположительно во время празднования Нового года, начала неконтролируемо взрываться пиротехника. Полиция разыскала того, кто запустил фейерверки, передает NUR.KZ.

Видео с нарушением порядка опубликовал Департамент полиции Астаны на своей официальной странице в Instagram.

На кадрах можно увидеть, как несколько человек пытаются увернуться от огней, разлетающихся в стороны. Действо сопровождается ревом фейерверков и смехом за кадром.

"По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка, в ходе которой было установлено лицо, применившее пиротехнические изделия в населенном пункте, в неотведенных для этого местах. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 436 КРКоАП.

Собранный материал направлен для рассмотрения и принятия решения в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны", – подписала ролик столичная полиция.

Отметим, что новогодний салют в Астане был организован на двух локациях города – в Ботаническом саду и на территории, прилегающей к мосту "Атырау". Видео с запуском фейерверков можно посмотреть здесь.

Как подчеркивал акимат, мероприятие проводилось за счет спонсорских средств и с соблюдением всех правил безопасности.

Ранее травматолог из Алматы Осман Кадыров рассказал, какие опасности предостерегают казахстанцев при использовании пиротехники.

С его слов, в подобных случаях часто происходят травмы кистей рук, травмы глаз, ожоги.

"Приведу один пример, когда молодой человек использовал пиротехнику: она не сработала – и он, взяв ее в руки, решил посмотреть, почему она не сработала. В результате он получил обширную травму лица, полное повреждение глазного яблока, переломы верхней и нижней челюстей, перелом носа и травмы кистей. Помимо ожогов при использовании пиротехники человек может получить увечья, может стать инвалидом в дальнейшем. Вплоть до отрывов пальцев кистей и полного повреждения глазного яблока. Человек может ослепнуть", – рассказал врач.

Согласно ч. 2 ст. 426 КоАП РК, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, – влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) с конфискацией пиротехнических изделий.

20 МРП, согласно новым расчетным показателям, равны 73 840 тенге.