"Оторванные пальцы и слепота": чем может обернуться фейерверк, рассказал врач из Алматы

Какие опасности предостерегают казахстанцев при использовании пиротехники, рассказал травматолог ЦГКБ Алматы Осман Кадыров во время на площадке РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

"В новогодние праздники наиболее частые травмы - это повреждения верхних и нижних конечностей на горках. Среди травм при использовании пиротехники - травмы кистей, когда дети поднимают неразорвавшуюся петарду, травмы глаз. На фоне алкогольного опьянения если салют не сработал, люди пытаются посмотреть причину.

При получении травмы глаз нужно, если есть возможность, промыть глаз, наложить повязку и обратиться в ближайший медпункт", - советует доктор.

Он отметил, что количество пациентов с травмами от пиротехники уменьшается в течение последних семи лет. Если раньше речь шла о 10-15 пациентах, то теперь к травматологам и офтальмологам обращаются 3-4 человека, говорит он о примере Центральной городской клинической больницы.

Однако в практике травматолога бывали очень сложные случаи.

"Приведу один пример, когда молодой человек использовал пиротехнику: она не сработала - и он, взяв ее в руки, решил посмотреть, почему она не сработала. В результате он получил обширную травму лица, полное повреждение глазного яблока, переломы верхней и нижней челюстей, перелом носа и травмы кистей.

Помимо ожогов при использовании пиротехники человек может получить увечья, может стать инвалидом в дальнейшем. Вплоть до отрывов пальцев кистей и полного повреждения глазного яблока. Человек может ослепнуть", - заключил Осман Кадыров.

Ранее сообщалось, что фура с пиротехникой загорелась после ДТП на трассе в Кыргызстане - фейерверки стали взрываться. В результате аварии погиб один человек.