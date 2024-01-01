Сколько казахстанцев спасены в новогоднюю ночь, рассказали в МЧС
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В новогоднюю ночь спасатели МЧС работали в усиленном режиме. О том, сколько казахстанцев спасены и эвакуированы из пожаров, рассказали в ведомстве, передает NUR.KZ.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, за прошедшие сутки, 31 декабря, силами МЧС Казахстана совершено 163 выезда.
"Из них на пожары и случаи горения 94, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 68, при которых спасено и эвакуировано 518 человек, из них 65 детей", - говорится в сообщении.
МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
А сельчанам при ухудшении метеоусловий спасатели рекомендуют воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Атырау в новогоднюю ночь загорелся фасад многоэтажного жилого дома. Людей сразу эвакуировали. В результате ЧП пострадавших нет.
Также сообщалось, что в Таразе в парке первого президента подожгли новогоднюю елку.
А в Атырау прямо перед гипермаркетом произошло ДТП, четверых пострадавших доставили в больницу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053524-skolko-kazahstantsev-spaseny-v-novogodnyuyu-noch-rasskazali-v-mchs/