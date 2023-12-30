В МЧС обратились к казахстанцам с призывом
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Подразделения МЧС с 30 декабря по 3 января переведены на усиленный вариант несения службы. В ведомстве обратились к казахстанцам с призывом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"В связи со сложными погодными условиями в праздничные дни МЧС призывает граждан следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.
Из-за резкого повышения температурного фона в некоторых регионах страны наблюдается стремительное уменьшение толщины льда на водоемах. В этой связи, просим гражданам не выходить на тонкий лед и строго соблюдать правила безопасного поведения на льду!
Призываем организаторов новогодних мероприятий и граждан соблюдать требования правил пожарной безопасности. Категорически не допускается устраивать в помещении фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару", – говорится в обращении МЧС.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, что неосторожное применение пиротехнических средств может привести не только к возникновению пожара, но и к травмам, увечьям.
Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра взрослых.
"Выполнение простых правил позволит вам сохранить не только свою жизнь и здоровье, но и близких.
Принимая во внимание, что Новый год является семейным праздником, рекомендуется его встречаться дома в семейном кругу", – заключили в МЧС.
Напомним, также сегодня на усиленный режим работы перешла полиция Казахстана в преддверии новогодних праздников. Личному составу поручено провести гарнизонные разводы во всех регионах страны.
Добавим, что в предстоящие праздники при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после 1 и 2 января.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053415-v-mchs-obratilis-k-kazahstantsam-s-prizyvom/