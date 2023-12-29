Непогода в Казахстане: более 200 человек эвакуировали с закрытой трассы в Акмолинской области

Трассу "Кокшетау – Астана" перекрыли в Акмолинской области из-за непогоды. Застрявших на дороге людей эвакуировали поездом, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Сообщается, что из-за неблагоприятных метеоусловий была закрыта трасса "Кокшетау – Астана".

"Более 200 человек эвакуированы с трассы станции Акколь на поезде Национального перевозчика №6830, следующем до столицы. Пассажирам оказана необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на непогоду в канун Нового года, все работники поездной бригады на железной дороге обеспечивают движение пассажирских поездов.

Эвакуированные люди на железнодорожной станции. Фото: t.me/railways_kz

Напомним, что сегодня еще на одной трассе в Акмолинской области – "Астана – Петропавловск" – из-за метели произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу 16 машин. Один из водителей погиб.

Кроме того, ранее сообщалось, что людей с трассы эвакуировали и в области Абай. Там из-за гололеда с дороги чуть не слетели четыре автобуса. 214 человек спасатели доставили в безопасные места.

При этом в Астане из-за непогоды массово задерживаются самолеты.