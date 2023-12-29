Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Зарплаты на 272 млн тенге задолжали работникам компании в Астане

Опубликовано:

Девушка считает деньги на калькуляторе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Почти 4 тысячам работникам одного из ТОО удалось выплатить зарплату на 272 млн тенге, которые компания задолжала им с 2021 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, ТОО "Әскери құрылыс Астана" с 2021 года задолжало своим 3 839 работникам зарплату на более 270 млн тенге.

"Длительное время работники были вынуждены обивать пороги государственных органов для получения причитающихся денег, однако проблема не находила своего разрешения", – говорится на сайте ГП.

Главная военная прокуратура создала рабочую группу, куда вошли представители Министерств обороны и юстиции, инспекции по труду и казначейства.

Так, удалось арестовать более 300 млн тенге ТОО "Әскери құрылыс Астана" по договорам с другими поставщиками – деньги перенаправили на погашение долгов перед должниками первой очереди, то есть на компенсационные выплаты работников.

Таким образом, мерами 3 839 работникам выплатили задолженность в 272 млн тенге. Также деньги в размере 131 млн тенге выплатили экс-работникам ТОО в качестве компенсации.

Добавим, что в июле этого года Антикор завершил досудебное расследование в отношении бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Ерлана Тажиденова и ряда других лиц. Сумма ущерба по данному делу составила 596 млн тенге.

В ноябре Тажиденова, его родного брата и подчиненного осудили к 8 годам лишения свободы.

По информации на сайте МЦРИАП, ТОО "Әскери құрылыс Астана" является дочерней компанией АО "Әскери құрылыс" – крупнейшего по величине предприятие системы Министерства обороны. Также в состав данного акционерного общества входит филиал "Запад".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053367-zarplaty-na-272-mln-tenge-zadolzhali-rabotnikam-kompanii-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.