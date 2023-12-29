Зарплаты на 272 млн тенге задолжали работникам компании в Астане

Почти 4 тысячам работникам одного из ТОО удалось выплатить зарплату на 272 млн тенге, которые компания задолжала им с 2021 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, ТОО "Әскери құрылыс Астана" с 2021 года задолжало своим 3 839 работникам зарплату на более 270 млн тенге.

"Длительное время работники были вынуждены обивать пороги государственных органов для получения причитающихся денег, однако проблема не находила своего разрешения", – говорится на сайте ГП.

Главная военная прокуратура создала рабочую группу, куда вошли представители Министерств обороны и юстиции, инспекции по труду и казначейства.

Так, удалось арестовать более 300 млн тенге ТОО "Әскери құрылыс Астана" по договорам с другими поставщиками – деньги перенаправили на погашение долгов перед должниками первой очереди, то есть на компенсационные выплаты работников.

Таким образом, мерами 3 839 работникам выплатили задолженность в 272 млн тенге. Также деньги в размере 131 млн тенге выплатили экс-работникам ТОО в качестве компенсации.

Добавим, что в июле этого года Антикор завершил досудебное расследование в отношении бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Ерлана Тажиденова и ряда других лиц. Сумма ущерба по данному делу составила 596 млн тенге.

В ноябре Тажиденова, его родного брата и подчиненного осудили к 8 годам лишения свободы.

По информации на сайте МЦРИАП, ТОО "Әскери құрылыс Астана" является дочерней компанией АО "Әскери құрылыс" – крупнейшего по величине предприятие системы Министерства обороны. Также в состав данного акционерного общества входит филиал "Запад".