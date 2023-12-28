Больше 17,5 млрд тенге отдали казахстанцы мошенникам в этом году

В этом году интернет-мошенники причинили гражданам Казахстана ущерб на сумму более 17,5 млрд тенге. Полицейские заблокировали более 43 тысяч звонков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Согласно информации на официальном сайте МВД Polisia.kz, самый распространенный способ обмана – это получение оплаты или предоплаты при реализации несуществующих товаров или услуги по интернет-объявлениям (семь тысяч фактов).

Далее – звонки от имени сотрудников банков (две с половиной тысячи фактов). На третьем месте – оформление онлайн-займов (две тысячи фактов).

"Рост киберпреступности наблюдается не только в Казахстане и СНГ, но и во всем мире. Сложность раскрытия таких преступлений связана с их трансграничностью.

Как вам известно, в интернете границы отсутствуют. Криминалитет умышленно использует различные анонимные сервисы, в том числе расположенные в зарубежных странах", – отметил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.

Предупреждением и раскрытием преступлений в сфере информационных технологий занимается центр по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД.

"В этом году к уголовной ответственности привлечено 828 лиц, совершивших более трех тысяч интернет-мошенничества.

В сентябре в Усть-Каменогорске задержаны трое жителей города, совершивших более 50 фактов интернет-мошенничества. У них изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, с помощью которых они совершали преступления. Общий причиненный ущерб составил почти 80 млн тенге", – рассказал спикер.

Как сообщили в МВД, в декабре в столице полицейские выявили четыре мошеннических call-центра. В ходе обысковых мероприятий cтражи порядка изъяли более 170 ноутбуков с гарнитурой и сетевое оборудование. Совместно с заинтересованными госорганами и операторами связи продолжается работа по блокировке звонков с подменных номеров. На протяжении года заблокировано свыше 43 млн звонков.

Кроме того, с 15 ноября запущена антифрод-система определения и блокирования международных звонков на стационарные городские телефоны жителей Казахстана. С момента ее запуска заблокировано свыше 278 тысяч звонков.

Помимо прочего ужесточены процедуры получения займов, в том числе посредством sms-подтверждения и биометрии, и процедуры получения займов, в том числе посредством sms-подтверждения и биометрии.

Напомним, еще в начале года мы сообщали, как казахстанцы могут понять, что им позвонили финансовые мошенники.

В сентябре стало известно, что более трети граждан Казахстана (39%) теряли деньги в результате их мошеннических действий. В половине случаев денежные потери превышали 1 000 тенге.

В этом же месяце телефонные мошенники убедили 10-летнюю девочку из Актобе отдать все сбережения семьи. Ребенку сказали, что ее мама якобы попала в ДТП.

В октябре полицейские предупредили казахстанцев о наплыве мошенников и призвали проявлять бдительность.