Казахстанская авиакомпания сделала заявление по отмене рейсов и задержкам

Qazaq Air сообщила о возможных задержках и отмене полетов из-за ухудшившейся в Астане погоды. Пассажирам задержанных рейсов предлагают специальные услуги, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.

Авиакомпания Qazaq Air проинформировала пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов в связи с усилением ветра и метелью в Астане.

В пресс-службе авиаперевозчика напомнили, что информация по авиарейсам направляется клиентам в виде SMS-уведомлений и по электронной почте по реквизитам, указанным при приобретении авиабилета.

Кроме того, пассажирам задержанных рейсов предлагаются специальные услуги.

Вчера самолет авиакомпании не мог вовремя вылететь из Астаны в Костанай – сначала рейс задержали на 4,5 часа, а после долгожданного вылета борт и вовсе вернулся обратно в аэропорт.

Также на днях в КГА сообщали, что в одном из самолетов авиакомпании Qazaq Air нашли неисправность.

По данным с сайта авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.