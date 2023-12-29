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Казахстанская авиакомпания сделала заявление по отмене рейсов и задержкам

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Аэропорт города Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Qazaq Air сообщила о возможных задержках и отмене полетов из-за ухудшившейся в Астане погоды. Пассажирам задержанных рейсов предлагают специальные услуги, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.

Авиакомпания Qazaq Air проинформировала пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов в связи с усилением ветра и метелью в Астане.

В пресс-службе авиаперевозчика напомнили, что информация по авиарейсам направляется клиентам в виде SMS-уведомлений и по электронной почте по реквизитам, указанным при приобретении авиабилета.

Кроме того, пассажирам задержанных рейсов предлагаются специальные услуги.

Вчера самолет авиакомпании не мог вовремя вылететь из Астаны в Костанай – сначала рейс задержали на 4,5 часа, а после долгожданного вылета борт и вовсе вернулся обратно в аэропорт.

Также на днях в КГА сообщали, что в одном из самолетов авиакомпании Qazaq Air нашли неисправность.

По данным с сайта авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053344-kazahstanskaya-aviakompaniya-sdelala-zayavlenie-po-otmene-reysov-i-zaderzhkam/

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