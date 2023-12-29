Двое вице-президентов аэропорта Алматы покинули свои посты

Двое старших менеджеров покинули должности в аэропорту Алматы в рамках реорганизации группы компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В Сети появилась информация о том, что двое руководителей Международного аэропорта Алматы ушли с должностей.

Ситуацию корреспонденту NUR.KZ разъяснили в пресс-службе авиагавани.

"В рамках ежегодного планирования реорганизации всей группы компаний двое старших менеджеров-экспатов прекратили свою работу в Международном аэропорту Алматы", – говорится в сообщении.

По данным представителей аэропорта, должности покинули старшие вице-президенты Международного аэропорта Алматы Йеткин Четин Пакер и Фатих Омюр.

Как сообщается на официальном сайте аэропорта, Международный аэропорт Алматы вошел в холдинг турецкой компании TAV Airports в 2020 году.

TAV Airports предоставляет комплексные услуги во всех областях деятельности аэропортов, имея глобальное присутствие в 91 аэропорту в 26 странах. Являясь членом группы ADP, TAV Airports является частью ведущей глобальной платформы управления аэропортами. Через свои дочерние компании TAV активно работает в сфере аэропортового обслуживания, включая беспошлинную торговлю, продукты питания и напитки, наземное обслуживание, информационные технологии, частную охрану и управление коммерческими зонами.

Напомним, сейчас в аэропорту Алматы строится новый терминал, который будет обслуживать международные рейсы.

В ноябре президент воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о сроках окончания строительства. По его словам, завершить работы могут досрочно.