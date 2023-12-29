Получили жилье по госпрограмме: около 200 семей остались без тепла под Новый год в СКО

В Петропавловске жители, которые получили квартиры по госпрограмме, жалуются на состояние дома. Под Новый года у них пропало тепло, и это не единственная проблема, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, около 200 семей два года назад получили ключи от квартир в новом доме в микрорайоне Жас Оркен по госпрограмме. Однако с первого дня жители начали замечать проблемы: треснувшие балконные рамы, стекла, и постоянно протекающую крышу.

А в канун Нового года жильцы многоэтажки и вовсе остались без тепла.

"Одно окно на одном болтике держится. Все! За что ни возьмись – все надо переделывать, все надо менять. Чтобы поменять это окно – около миллиона будет стоить. Таких денег у меня нет", – заявила одна из жительниц.

Сообщается, что женщина на получение жилья стояла в категории "Неполная семья".

Корреспонденты отмечают, что два года назад, очередникам, среди которых многодетные семьи, инвалиды и другие категории граждан, вручили ключи от квартир. Правда достались они им не бесплатно, а в ипотеку.

Несколько дней назад жильцы остались без тепла из-за очередной аварии. В подвале лопнула труба отопления

“Вот балкон у нас, видите? Я полностью его заклеила. Потому что со всех щелей дует. Батареи холодные, чуть теплые. Вот эти дни такие морозы у нас были – чуть теплые у нас были (батареи – прим. ред.). Хорошо у нас детей нет. Мы вот живем с дочерью вдвоем, поэтому обогревателями не пользуемся. Естественно под одеялами. Ночью была авария позвонили в аварийку, а они говорят – что ночью что ли? Прям там не горит наверное, и все”, – заявила еще одна жительница дома.

Что дом проблемный, не отрицают и в городском акимате. По словам чиновников, возводили многоэтажку три разных подрядчика. Однако сейчас она стоит на балансе местного ЖКХ.

“Дом не принят ОСИ на баланс. Есть виды работ текущие, которые на постоянной основе нужно проводить осмотры, где-то что-то подтянуть и т.д. Эту работу мы сейчас хотим провести, передать дом на баланс. Но если будут какие-то гарантийные случаи – брак заводской, насосы и т.д – это мы все будем устранять.

Специалисты по теплу какое-то решение подскажут, в этом направлении будем двигаться. Но опять же отмечу, что подача и в теплообменнике параметры все соответствуют”, – заверил замакима Петропавловска Биржан Кушербаев.

Отмечается, что на данный момент аварию устранили, тепло в квартирах горожан появилось, но сами люди уверены, что следующий порыв не за горами. Они в очередной раз просят местные власти исправить все недочеты в рамках гарантийных обязательств. Местные власти пообещали рассмотреть все жалобы.