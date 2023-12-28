"Начали пропадать игрушки": нарядную елку в парке Алматы успели сломать до Нового года

Житель Алматы сообщил в соцсетях о том, что неизвестные испортили установленную в парке Ганди новогоднюю елку. В районном акимате отреагировали на произошедшее, передает корреспондент NUR.KZ.

Житель Алматы опубликовал в фото установленной недавно новогодней елки в парке имени Ганди. По его словам, с нее вскоре начали пропадать игрушки, саму елку почти сломали. В опубликованном посте мужчина прикрепил соответствующие снимки.

"Установили, начали пропадать игрушки, сломали", – пишет горожанин.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в акимат Алмалинского района Алматы. Там сообщили, что по факту вандализма было написано заявление в полицию.

"Сейчас ведутся восстановительные работы. Сегодня к вечеру поврежденные объекты инсталляции будут восстановлены. Сотрудники подрядной организации собирают подходящие материалы для восстановления украшений", – сообщили в акимате.

Отметим, что ранее в Алматы завершилось благоустройство парка имени Ганди. Там появились беседки с освещением, беговая дорожка и ряд других объектов.

Также недавно в южной столице некто изрисовал памятник выдающемуся фигуристу Денису Тену. Фото появились в соцсетях. Позже подозреваемого задержала полиция.

Добавим, согласно статье 294 УК РК, вандализм наказывается: