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"Начали пропадать игрушки": нарядную елку в парке Алматы успели сломать до Нового года

Опубликовано:

Елка в парке им. Ганди
Елка в парке им. Ганди. Фото: Facebook / Роман Панов

Житель Алматы сообщил в соцсетях о том, что неизвестные испортили установленную в парке Ганди новогоднюю елку. В районном акимате отреагировали на произошедшее, передает корреспондент NUR.KZ.

Житель Алматы опубликовал в Facebook фото установленной недавно новогодней елки в парке имени Ганди. По его словам, с нее вскоре начали пропадать игрушки, саму елку почти сломали. В опубликованном посте мужчина прикрепил соответствующие снимки.

"Установили, начали пропадать игрушки, сломали", – пишет горожанин.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в акимат Алмалинского района Алматы. Там сообщили, что по факту вандализма было написано заявление в полицию.

"Сейчас ведутся восстановительные работы. Сегодня к вечеру поврежденные объекты инсталляции будут восстановлены. Сотрудники подрядной организации собирают подходящие материалы для восстановления украшений", – сообщили в акимате.

Отметим, что ранее в Алматы завершилось благоустройство парка имени Ганди. Там появились беседки с освещением, беговая дорожка и ряд других объектов.

Также недавно в южной столице некто изрисовал памятник выдающемуся фигуристу Денису Тену. Фото появились в соцсетях. Позже подозреваемого задержала полиция.

Добавим, согласно статье 294 УК РК, вандализм наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере от 50 до 160 МРП (от 172,5 тыс. до 552 тыс. тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;
  • либо арестом на срок до 40 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053185-nachali-propadat-igrushki-naryadnuyu-elku-v-parke-almaty-uspeli-slomat-do-novogo-goda/

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