Аким Актобе поездил на автобусах и хорошо понял горожан (видео)

С наступлением холодного времени года участились жалобы жителей Актобе на работу общественного транспорта. Аким города проехался несколькими маршрутами, чтобы разобраться в ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актобе.

Как сообщается на официальной странице акимата Актобе в Facebook, аким города Азамат Бекет в вечерний час пик посетил Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий. Там он проинспектировал работу программы, отслеживающей через электронную систему движение автобусов.

По сведениям акимата, в настоящее время в Актобе из 46 маршрутов 22 обслуживает компания "Автопарк", 10 маршрутов - "Табыс Актобе", 9 - "Қала транс" и 2 маршрута - "Ақжайық автопарк".

"У жителей много жалоб на маршруты, обслуживаемые "Автопарком" и "Табыс Актобе". Справедливость этих жалоб подтвердили данные электронной программы", - отметили в ведомстве.

Как оказалось, "Автопарк" вместо положенных 173 автобусов днем выпустил на линии 111, а в вечернее время – 99 автобусов.

На маршрутах "Табыс Актобе" должно курсировать 59 автобусов, однако на момент ознакомления акима города с данными электронной системы на линии находилось всего 38 автобусов.

Между тем, ТОО "Қала транс" выпустило на линии больше транспортных средств, чем было обязано, 91 автобус вместо 89.

Количество автобусов ТОО "Ақжайық автопарк" соответствовало заявленному - 25.

"В последнее время участились жалобы в отношении общественного транспорта. К сожалению, данная проблема существует. По данным ЦОБД, в настоящее время в "Автопарке" должны выезжать 173 автобуса, но фактически выезжают 100-105 автобусов", - рассказал Азамат Бекет.

Чтобы ознакомиться с ситуацией, аким города проехал по нескольким маршрутам. В автобусах он пообщался с пассажирами, которые вечером возвращались с работы.

Так, Азамат Бекет поговорил с пассажирами маршрута № 22 ТОО "Автопарк", на который вместо положенных 12 вышли всего 4 автобуса. И состояние этого транспорта также не выдерживает критики.

"Я хорошо понимаю наших жителей, которые говорят о том, что из-за общественного транспорта опаздывают на работу, учебу, что автобусов мало. Есть много вопросов к работе "Автопарка" и "Табыс Актобе". Предъявляемые к ним требования населения справедливы. С нашей стороны субсидии перевозчикам выплачиваются стабильно. Участвуя в конкурсе и выигрывая право на оказание услуг, перевозчики должны в полном объеме обеспечивать автобусами свои маршруты", - подчеркнул Азамат Бекет.

Директор ТОО "Автопарк" Акарыс Тлеулесов в оправдание сообщил, что для разрешения сложившейся ситуации предприятием будут закуплены новые автобусы. 30 автобусов компания намерена завезти в январе и 70 - до конца 2024 года.

Напомним, в феврале в Актобе водители автобусов сошли с маршрутов из-за несогласия с мерами дисциплинарного взыскания со стороны администрации автопарка. Перевозки прекратили по шести маршрутам, которые обслуживает компания ТОО "Автопарк".

Осенью в социальных сетях появилось видео трясущегося автобуса в Актобе с трещиной на полу. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона сообщили, что перевозчиком, обслуживающим маршрут Актобе – Хромтау, является ТОО "Керуен". Предприятию дали поручение принять соответствующие меры для решения проблемы.