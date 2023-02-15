Водители автобусов в Актобе сошли с маршрутов в знак протеста (видео)

Автобусы проезжают мимо остановок. Кадр из видео: instagram.com/avtopark.aktobe

В Актобе водители автобусов сошли маршрутов из-за несогласия с мерами дисциплинарного взыскания со стороны администрации автопарка, сообщается на официальной Instagram-странице ТОО "Автопарк".

Перевозки прекратили несколько автобусов маршрутов № 1, 3, 15, 16, 24, 26.

В автопарке заявили, что причиной схода с линии стало "недовольство отдельных водителей мерами дисциплинарного взыскания со стороны администрации предприятия из-за систематических нарушений в виде раннего заезда в парк, схода с линии, присвоения денежных средств (полученных в виде оплаты проезда от пассажиров - прим. ред.)".

В ответ на эти меры водители некоторых автобусов приостановили работу.

"Кроме того, инициаторы данных действий уговорили и других водителей, не имеющих никаких нарушений, также остановить работу в целях коллективного выражения своего недовольства, оказания определенного давления на руководство ТОО "Автопарк" и чтобы вызвать транспортный коллапс в городе", - говорится в сообщении автопарка.

Представители ТОО заявили, что зарплата водителей находится на уровне средней по региону и выплачивается своевременно. Принятие дисциплинарных взысканий в отношении водителей в автопарке назвали "вынужденным шагом реагирования на регулярно поступающие жалобы граждан".

"ТОО "Автопарк" приносит свои извинения горожанам и сообщает, что ситуация будет урегулирована в кратчайшее время", - заключили в автопарке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009427-voditeli-avtobusov-v-aktobe-soshli-s-marshrutov-v-znak-protesta-video/