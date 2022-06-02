Бешенство выявили у волчицы, напавшей на 4 человек в ЗКО: село закроют на карантин

Иллюстративное фото: pixabay.com

В начале мая в селе Шоктыбай Шынгырлауского района ЗКО волчица напала на людей, пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Как показала экспертиза, хищник болел бешенством, передает издание "Мой город".

Как сообщалось ранее, сначала сельчане приняли разгуливавшего по улицам волка за собаку. Однако позже хищник напал на людей. От укуса пострадал и 4-летний ребенок.

Волчицу убили, ее голову направили на экспертизу на предмет бешенства. Ликвидировать пришлось и собак, которых волчица успела покусать.

По заключению экспертизы, у волчицы все же было обнаружено бешенство.

Исполняющий обязанности руководителя районной ветеринарной станции Досканат Сагынбай рассказал изданию, что теперь все животные села Шоктыбай подлежат массовой вакцинации против бешенства.

"Я уже подал соответствующую заявку. Аким поселка вынесет решение и село закроют на карантин. Кроме этого, из Уральска приедут специалисты по линии ветеринарии и проведут дезинфекцию, а также вакцинируют всех животных в селе. Поселок будет закрыт на карантин, скот не будет вывозиться из села, мясо тоже.

Дезинфекцию проведут на площади более чем 11 тысяч квадратных метров, вакцинации против бешенства подлежат 1 668 голов КРС, 1 290 МРС, 141 лошадь, 50 собак и 55 кошек. С момента происшествия скот из села не вывозился", - проинформировал Сагынбай.

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля Шынгырлауского района сообщили, что четверо пострадавших от укуса волчицы продолжают получать антирабическую сыворотку (прививка от бешенства - прим. автора).

"Мы встретились с сельчанами, помимо четверых укушенных людей на прививку направили еще восемь человек. Карантин людей касаться не будет, так как бешенство не передается от человека к человеку", - дополнил руководитель районного управления Ермек Сабиров.

Отметим, что ранее на участившиеся нападения волков на скот жаловались и жители Бокейординского района. Тогда же сообщалось, что в регионе действуют ограничения на отстрел хищников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972143-beshenstvo-vyyavili-u-volchitsy-napavshey-na-4-chelovek-v-zko-selo-zakroyut-na-karantin/