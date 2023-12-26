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"Новая методика": как теперь будут рассчитывать минимальную зарплату в Казахстане

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минтруда и социальной защиты населения на брифинге в кабмине рассказала о планах по пересмотру методики расчета минимальной заработной платы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова сообщила, что Минтруда совместно с международными организациями разрабатывает методику по переходу к минимальной заработной плате, которая будет равняться медианной заработной плате.

"Данная методика будет разработана в 2024 году, и основной посыл этой методики в том, что будут использоваться медианная зарплата и производительность труда то, чего не было до сегодняшнего дня. Соответственно, в зависимости от того, какая производительность будет в Казахстане, какая будет медианная зарплата, и от этого будет зависеть МЗП. В следующем году мы будем ее разрабатывать", добавила она.

Журналисты поинтересовались, будут ли повышать МЗП после проведения всех этих работ.

"В соответствии с международными стандартами, есть такой показатель индекс Гейтса: это соотношение минимальной заработной платы к медианной. Со следующего года, наверное, он будет составлять порядка 34%. Мы себе ставим задачу, чтоб до 2030 года мы должны выйти на 50%, естественно, это повышение непосредственно МЗП. Если сегодня медианная заработная плата 250 тыс. тенге, то по истечению пяти лет, если в ценах текущего года говорить, то она должна составить 150 тыс. тенге, минимальная, то есть ровно 50%. Это международный стандарт", резюмировала глава Минтруда.

В апреле стало известно о том, что минимальную зарплату планируют определять по новой методике в Казахстане. В рамках этого плана был подготовлен проект методики определения размера МЗП в стране.

В июле текущего года в министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что методика уже согласована.

Кроме того были направлены на согласование в Администрацию президента РК поправки в Трудовой кодекс. Отмечалось, что после их одобрения начнется реализация соответствующих изменений в законодательство республики.

Подчеркивалось, что, согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ), МЗП должна быть не меньше 50% от медианной зарплаты. При этом в развитых странах мира она составляет порядка 55%, а в развивающихся – 67%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052711-novaya-metodika-kak-teper-budut-rasschityvat-minimalnuyu-zarplatu-v-kazahstane/

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