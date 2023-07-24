Минимальную зарплату в Казахстане готовятся рассчитывать по-новому

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане готовится новая методика определения минимальной заработной платы. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, она уже согласована.

В Казахстане совместно с экспертами Всемирного банка была разработана новая методика определения величины минимальной заработной платы (МЗП). В 2023 году она равна 70 тыс. тенге, но в скором времени этот показатель может заметно измениться.

Как сообщили в Минтруда, проект методики уже был согласован заинтересованными государственными органами. Также были направлены на согласование в Администрацию президента РК поправки в Трудовой кодекс. После их одобрения начнется реализация соответствующих изменений в законодательство республики.

В данный момент минимальная заработная плата в Казахстане устанавливается ежегодно законом "О республиканском бюджете", однако после введения новой методики ее планируется рассчитывать на основе медианной заработной платы и производительности труда.

Как отмечают в ведомстве, изменения позволят устанавливать минимальную заработную плату в стране, которая сможет обеспечить сбалансированность на основе достаточности и платежеспособности. Другими словами, позволит получать работникам адекватные зарплаты, а работодателям – их платить, но не уходить "в минус".

Стоит отметить, что, согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ), МЗП должна быть не меньше 50% от медианной зарплаты. При этом в развитых странах мира она составляет порядка 55%, а в развивающихся – 67%.

Напомним, по итогам 1 квартала 2023 года в Казахстане, по данным Бюро национальной статистики, медианная заработная плата составляла 225 736 тенге, соответственно 50% от нее – 112 868 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029827-minimalnuyu-zarplatu-v-kazahstane-gotovyatsya-rasschityvat-po-novomu/