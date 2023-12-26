Более 1,6 тыс. аварийных деревьев срубили в роще Баума в Алматы (фото)

Работы по плановой санитарной вырубке аварийных деревьев проводят в роще Баума в Алматы. Сейчас вырублено уже более 1,6 тыс. деревьев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили специалисты Управления экологии и окружающей среды Алматы, в 2021 году были проведены исследовательские работы по оценке экологического состояния природных экосистем.

"По итогам исследования был определен видовой состав рощи Баума, выявлены основные вредители и болезни, зафиксировано 6560 экземпляров погибших и аварийных деревьев и 1713 экземпляров угнетенных деревьев. Падение и высыхание деревьев связано с болезнями растений и их предельным возрастом", – рассказали эксперты.

Работы по сносу деревьев в роще Баума. Фото: пресс-служба акимата Алматы

При этом в роще Баума ученые нашли несколько видов вредителей, которые при массовом размножении могут нанести существенный вред и без того ослабленным насаждениям.

По словам специалистов, многие деревья здесь являются рассадниками вредителей и болезней, что представляет угрозу молодым насаждениям. Кроме того, такие деревья падают при ветре, при дожде, от собственной тяжести, что также небезопасно для посетителей.

"В текущем году силами ГРПП "Медеу" с привлечением сотрудников НИИ и экспертов были начаты работы по плановой выборочной санитарной вырубке аварийных, усыхающих, сухостойных, суховершинных, пораженных болезнями деревьев с дальнейшим проведением лесовосстановительных работ.

На сегодня в роще Баума снесено 1 663 аварийных дерева, работы по выборочной санитарной рубке планируется провести до 2026 года", – сообщил руководитель Управления экологии и окружающей среды города Алматы Серик Адилбаев.

Работы по сносу деревьев в роще Баума. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что роща Баума по своему происхождению является искусственно созданным лесным массивом. Она была передана в коммунальную собственность города Алматы (на баланс ГРПП "Медеу") постановлением акимата от 20 декабря 2017 года.

Напомним, в конце сентября аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, когда начнут благоустраивать рощу Баума. По его словам, до конца года будут разработаны ПСД по благоустройству рощи Баума с экодорожками для скандинавской ходьбы и установкой МАФов (малых архитектурных форм).

Однако реализация начнется только во втором квартале 2024 года.

При этом летом в акимате Алматы объясняли вырубку зеленых внешне деревьев. Сообщалось, что иногда внешне зеленое дерево имеет прикорневое дупло и сгнившую сердцевину. В таком случае есть опасность его падения.

Добавим, что вырубка деревьев разрешается только в случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, если существующие зеленые насаждения составляют угрозу для других сооружений, включая здания жилой застройки. Об этом сообщается на официальном сайте "Электронного правительства".