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Вырубку зеленых внешне деревьев объяснили в акимате Алматы

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Рабочие спиливают дерево
Вырубка деревьев. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы начали вырубку аварийных деревьев. При этом не все они выглядят сухими или поврежденными. В пресс-службе акимата рассказали, как принимают решение о вырубке, передает NUR.KZ.

Отмечается, что в Алматы на сегодняшний день насчитывается более 4 млн деревьев. Из них более 84 тыс. аварийных деревьев: 35 тыс. – вдоль улиц, 49 тыс. – в дворовых территориях.

В 2022 году в городе был утвержден пятилетний план по вырубке аварийных деревьев. По плану работы в 2022 году вдоль магистральных дорог, в парковых зонах и на внутридворовых территориях вырублено 6 тыс. аварийных деревьев и вместо вырубленных деревьев высажено 68 тыс. молодых саженцев деревьев.

"В текущем году Управлением планируется вырубить 16 925 тыс. штук аварийных деревьев и вместо вырубленных деревьев планируется высадить 169 250 тыс. молодых саженцев деревьев", – говорится в сообщении.

Рабочие спиливают дерево
Вырубка деревьев. Фото: пресс-служба акимата Алматы

При этом перед началом работ проводится осмотр аварийного дерева с привлечением научных сотрудников КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева Алматы, Института ботаники и фитоинтродукции и экоактивистов.

"Визуально не всегда можно определить, здоровое дерево или аварийное. Поэтому есть специальный прибор – возрастной бурав, который позволяет определить наличие гнили в сердцевине дерева или в корнях.

Возраст зеленых насаждений в городах ниже, чем в дикой природе. Потому что в городе деревья впитывают тяжелые металлы и подвергаются различным механическим повреждениям. И при шквальных ветрах и других аномальных погодных условиях больные деревья могут упасть и нанести ущерб зданиям, сооружениям, а также привести к человеческим жертвам", – отметил заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.

Между тем в каждом районе сформирована своя "Зеленая комиссия" из общественников и неравнодушных горожан. Руководитель "Зеленой комиссии" по Алмалинскому району Омар Нурхайдаров сообщил, что организация осуществляет общественный контроль за вырубками со стороны Управления и за санитарной обрезкой со стороны районного акимата.

"Как вы знаете, сейчас в городе идет вырубка сухостойных и аварийных деревьев. Наши экоактивисты совместно с сотрудниками Управления экологии обходят улицы и дворы для составления списка аварийных деревьев, по которому в дальнейшем идет валка. Большинство деревьев в нашем списке – это мертвые сухие деревья, но встречаются исключения, когда внешне зеленое дерево, а внутри сердцевина сгнила", – рассказал общественник.

Гнилое дерево на детской площадке в Алматы
Вырубка деревьев. Фото: пресс-служба акимата Алматы

На примере одного дерева – вяза, он показал, что оно внешне зеленое, но имеет прикорневое дупло и сгнившую сердцевину. При этом оно стоит возле детской площадки.

"Дерево представляет реальную опасность, и коллегиально нами принято решение о его вырубке", – подчеркнул Омар Нурхайдаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029122-vyrubku-zelenyh-vneshne-derevev-obyasnili-v-akimate-almaty/

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