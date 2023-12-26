Сотни казахстанцев ежегодно погибают на производствах, заявил Смаилов

В правительстве РК озвучили показатели безопасности труда. Как отметил премьер-министр, ежегодно травмы на производстве получает почти 2 тыс. человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Сообщается, что на заседании правительства под председательством Алихана Смаилова была рассмотрена концепция безопасного труда в Казахстане до 2030 года.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, концепция разработана во исполнение поручения главы государства, обозначенного в послании народу страны "Экономический курс Справедливого Казахстана".

Она предусматривает 4 основных направления:

модернизация национальной системы охраны труда на основе риск-ориентированного подхода;

экономическое стимулирование мер по снижению риска на рабочих местах;

развитие профкомпетенций и научного потенциала;

повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.

Ключевыми индикаторами безопасного труда являются показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Они, в свою очередь, являются следствием работы во вредных условиях. С учетом этого в рамках концепции будет реализован комплекс соответствующих мер.

Премьер-министр подчеркнул, что в Казахстане порядка 500 тыс. человек работают во вредных условиях труда. В странах ОЭСР это число снижается ежегодно за счет автоматизации производственных процессов и повышения уровня техники безопасности.

"Мы же констатируем достаточно высокий уровень производственного травматизма. У нас ежегодно травмы на производстве получает почти 2 тыс. человек, из них со смертельным исходом – больше 200", – сказал Алихан Смаилов.

При этом он добавил, что действующая система страхования от несчастных случаев на производстве не мотивирует работодателей улучшать условия. На сегодня лишь 32% предприятий застраховали работников.

"Во многих странах компаниями по страхованию определенный процент от страховой премии направляется на превентивные меры. Это обучение работников безопасности труда и приобретение средств защиты. Мы тоже должны переходить к такой схеме", – подчеркнул глава правительства.

По его словам, концепция безопасного труда должна обеспечить повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда. Смаилов поручил организовать системную работу по исполнению всех мероприятий концепции.

Также требуется обеспечить контроль за снижением аварийности на опасных промышленных объектах, ускорить создание Института профессиональных заболеваний, повысить качество лечения и профилактики.

Кроме того, премьер-министр обозначил необходимость организовать превентивный государственный контроль за соблюдением требований охраны труда в регионах и активизировать масштабную информационно-разъяснительную работу в данном направлении.

Напомним, в апреле этого года рабочий погиб при взрыве в котельной в области Жетiсу.

А в июле в Мангистауской области 31-летний работник погиб от удара током на рабочем месте. По факту смерти мужчины было заведено уголовное дело.

В августе мы писали сразу о двух несчастных случаях на стройке в Астане. В одном из них мужчина упал с высоты 16-го этажа в вентиляционную шахту, в другом – двое фасадчиков упали с высоты 15-го этажа из-за обрыва троса монтажной люльки. Все они погибли.

Также в октябре в Астане на одной из стройплощадок сорвались четверо промышленных альпинистов. Выжил только один из пострадавших.

Кроме того, за этот год сразу два крупных ЧП произошло на шахтах в Карагандинской области: на шахте имени Костенко, где в результате взрыва погибли 46 человек, а также на шахте Казахстанская, где погибли пятеро шахтеров.