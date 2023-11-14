Альпинисты сорвались с высоты в Астане: о состоянии выжившего рассказали врачи

Улучшения в состоянии здоровья наблюдаются у четвертого промышленного альпиниста, сорвавшегося несколько дней назад на стройплощадке в Астане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на УОЗ столицы.

Пресс-служба управления общественного здравоохранения Астаны сообщила о состоянии четвертого рабочего.

"Состояние пациента 1999 года рождения характеризуется положительной динамикой. В настоящий момент пациент находится в стационарной палате и получает полное комплексное лечение, дыхание самостоятельное, без трахеотомической трубки.

С 6 ноября начал принимать самостоятельно пищу и совершать минимальные прогулки. Со стороны врачебного персонала была проделана огромная работа по спасению жизни и лечению", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в столичном УОЗ.

Напомним, 12 октября в Астане на одной из стройплощадок сорвались четверо промышленных альпинистов. Один из них скончался на месте, вскоре после госпитализации умер второй пострадавший. По данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Через несколько дней после происшествия скончался третий альпинист. В УОЗ города сообщили, что все это время пациент находился в критическом состоянии.

Позже стало известно, что всех четверых работников, упавших с высоты 10-го этажа, страховал один трос, который оборвался.

Сегодня прокуратура Астаны сообщила о задержании работодателя – руководителя ИП. Проводится работа по установлению всех причастных к трагедии лиц.