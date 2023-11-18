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Введение "выплаты за НДС" казахстанцам прокомментировали в Минтруда

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Девушка сидит за компьютером
Девушка за компьютером. Иллюстративное фото: pexels.com

В интернете среди казахстанцев начала распространяться информация о введении выплаты за НДС. В Минтруда и соцзащиты населения ее назвали фейком, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК введена выплата за НДС, не соответствует действительности", – говорится в сообщении МТСЗН на официальном сайте.

Граждан призвали доверять информации только из официальных источников.

По информации на сайте Британской энциклопедии, налог на добавленную стоимость (НДС) – это государственный сбор с суммы, которую коммерческая фирма добавляет к цене товара в процессе его производства и реализации.

Отметим, в феврале прошлого года неизвестные лица звонили гражданам и представлялись сотрудниками Минтруда и соцзащиты. При разговоре мошенники обещали социальную помощь в виде денежных выплат в размере свыше 500 тыс. тенге.

Также напомним, что в сентябре вице-министр экономики Азамат Амрин сообщил, что в Казахстане могут поднять размер НДС с 12 до 16%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046418-vvedenie-vyplaty-za-nds-kazahstantsam-prokommentirovali-v-mintruda/

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