Введение "выплаты за НДС" казахстанцам прокомментировали в Минтруда

В интернете среди казахстанцев начала распространяться информация о введении выплаты за НДС. В Минтруда и соцзащиты населения ее назвали фейком, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК введена выплата за НДС, не соответствует действительности", – говорится в сообщении МТСЗН на официальном сайте.

Граждан призвали доверять информации только из официальных источников.

По информации на сайте Британской энциклопедии, налог на добавленную стоимость (НДС) – это государственный сбор с суммы, которую коммерческая фирма добавляет к цене товара в процессе его производства и реализации.

Отметим, в феврале прошлого года неизвестные лица звонили гражданам и представлялись сотрудниками Минтруда и соцзащиты. При разговоре мошенники обещали социальную помощь в виде денежных выплат в размере свыше 500 тыс. тенге.

Также напомним, что в сентябре вице-министр экономики Азамат Амрин сообщил, что в Казахстане могут поднять размер НДС с 12 до 16%.