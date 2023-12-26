Наркотики на 3 млрд, изнасилование и мошенничества: как прошел год для полиции Алматы

Крупный мегаполис, коим является Алматы, несет не только возможности, но и опасности. К примеру, за этот год полицейским удалось предотвратить сбыт более тонны наркотиков, пишет корреспондент NUR.KZ.

Начальник Департамента полиции Алматы генерал-майор Арыстангани Заппаров подвел итоги уходящего года и рассказал о проделанной за это время работе.

- Расскажите, пожалуйста, о криминогенной обстановке в Алматы. Улучшилась ли она?

- В целом, в Алматы на 30% идет снижение всех видов преступлений. Конечно, это работа не одного дня. Если взять анализ за 5 лет, то во время пандемии было снижение, но в целом снижение преступлений составляло около 10% и более, в этом году - порядка 30% по всем видам: убийствам, грабежам, разбойным нападениям, хулиганству и так далее.

Что касается интернет-мошенничества, то тут снижение на 10%. Опять же: мы должны проводить профилактику таких правонарушений, чтобы население знало все уловки злоумышленников. Мошенников мы выявляем, несмотря на определенные сложности, которые присутствуют в этом виде преступлений - подмена номера, нахождение в другой стране; отслеживаем, куда ушли деньги, выявляем так называемых дропперов.

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

- Как вы считаете, влияет ли ухудшение освещения города на криминогенную обстановку?

- Преступления чаще всего совершаются там, где темно и нет камер видеонаблюдения. В связи с этим полиция Алматы, основываясь на данных специального анализа, указывает на необходимость улучшения освещения на том или ином объекте и установки видеосистем.

К примеру, недавнее преступление, вызвавшее большой общественный резонанс - кража бронзовой скульптуры жеребенка на кладбище "Кенсай". Установлено, что территория кладбища освещается лишь при въезде и вдоль центральной улицы, а периметр, второстепенные улицы и небольшие заезды не освещаются, что позволяет злоумышленникам оставаться незамеченными.

- После выхода сериала "Слово пацана", по словам жителей города, дети стали драться. Есть ли действительно зарегистрированные случаи?

- Благо, на деле это не так. Всплеска происшествий с участием несовершеннолетних в Алматы нет. Ситуация стабильная и контролируемая. Признаюсь, мы тоже не исключали такой поворот событий и негативный эффект. Поэтому усилили среди детей на различных площадках праворазъяснительную работу. Подготовили и тиражировали среди общественности поучительный ролик с посылом "В кино много дублей, но в жизни дублей не бывает". Это - прошлое, а нынешнее время от молодежи требует совсем другого.

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с участием заинтересованных государственных органов, общественности и СМИ с начала года проведено 14 общегородских оперативно-профилактических мероприятий, в результате которых на учет поставили 471 подростка, а также 531 неблагополучную семью.

За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях после 22:00 и вне жилых помещений после 23:00 в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечены 7370 родителей.

В Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, определено 918 несовершеннолетних.

А в Специальную организацию образования для детей с девиантным поведением решением суда направлено 10 подростков.

- Расскажите, пожалуйста, на какой стадии дело застрелившего коллегу на посту полицейского?

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

- А также о деле об изнасиловании полицейскими девочки в одном из районов Алматы.

- Это вопиющее преступление. 8 декабря в Управление собственной безопасности ДП поступило заявление матери несовершеннолетней девушки. По данному факту сразу же было зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 120 УК РК. Назначены экспертизы. Подозреваемые взяты под стражу.

Также незамедлительно была проведена дисциплинарная комиссия, решением которой ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей.

Ход расследования этого уголовного дела находится на контроле Министерства внутренних дел.

Я не оправдываюсь, но скажу, что каждый из них более 10 лет работает в органах внутренних дел. Определить, что они склонны к чему-то, невозможно. Скажу лишь, что это было нерабочее время, смена закончилась; оружие, машину, материалы они сдали, уехали домой и преступление было совершено. После проведения расследования дело будет передано в суд, который и поставит точку.

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

- Как сегодня продвигается работа по борьбе с наркотиками?

- Я не устану повторять, что эта эпидемия охватила сегодня не только Казахстан, но и весь мир в целом. Глава государства отметил необходимость сообща бороться с этой проблемой. На уровне правительства был принят Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы, согласно которому не только полиция, но и другие госорганы должны принимать участие в борьбе с наркопреступностью.

За 11 месяцев работы в этом году у нас изъято более тонны наркотиков, более 80 кг из них - это "синтетика". Также нами изъято свыше 73 тонн прекурсоров. Если перевести на дозы - это порядка 8 млн доз, а если назвать примерную сумму - порядка 3 млрд тенге.

Мы проводим профилактику среди учащихся школ, колледжей, студентов вузов, также нами ликвидировано более 16 нарколабораторий по изготовлению синтетических наркотиков.

Лаборатории - это только в нашем кабинете с колбами и людьми в белых халатах. На самом деле, как правило, это - съемная квартира или времянка, где изготавливаются наркотики. Помимо того, что наркотики уже сами по себе являются опасными ядами, ведущими к смерти, во всех этих нарколабораториях царила антисанитария.

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, рост распространения наркотиков отмечается и в увеселительных заведениях. Департаментом внесены представления в компетентные органы на четыре заведения для прекращения их деятельности и лишения лицензий. В начале текущего года состоялся приговор в отношении сотрудницы одного из заведений, которая приговорена к 10 годам лишения свободы.

Законодательство также на месте не стоит: за сбыт наркотически веществ заведомо несовершеннолетнему либо в стенах образовательных учреждений грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также в Департаменте создан киберпол, сотрудники которого прошли обучение в алматинской Академии полиции. Они, помимо дел по интернет-мошенничествам, занимаются выявлением бесконтактного сбыта наркотиков. Если есть преступление, человек должен быть наказан.

- На ваш взгляд, стали ли полицейские больше ценить свою работу и держаться за нее? Какие льготы для них предусмотрены?

- Безусловно, потому что сегодня служба в полиции стала гораздо рентабельной. Улучшен социальный пакет. Сейчас полицейские могут рассчитывать на льготное получение жилья по государственной программе; жилищные выплаты за аренду; бесплатное медицинское обслуживание; обеспечение бесплатным форменным обмундированием; зачисление детей вне очереди в дошкольные учреждения; оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск; возможность повышения квалификации и дальнейшего обучения в учебных заведениях МВД РК и т.д.

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Зарплата сержантского состава начинается от 180 000 тенге, офицерского - от 240 000 тенге. Жилищные выплаты составляют на каждого члена семьи 96 750 тенге. За счет местного бюджета, согласно постановлению правительства, аким города может поощрять до 30% ежемесячно.

- Несколько личный вопрос: есть ли слабости у генерала Заппарова?

- Если у человека нет недостатков - это уже недостаток. Есть слабости… это мои близкие, наверное. Мой принцип - на работу идти с удовольствием, домой - бежать с радостью.

Когда я получил звание генерал-майора и сообщил своей семье эту новость за ужином… на вопросы детей я ответил, что это - большая ответственность. И не только для меня, но и для них.

- Есть ли у вас хобби?

- Если есть время, я занимаюсь ходьбой. В выходной с утра могу поехать на "Медеу", подняться до Горельника и обратно и в 08:30-09:00 быть на работе.

Хочу поздравить алматинцев с наступающим Новым годом и пожелать мира и добра.