Пропавшую вместе с двумя детьми акмолинку нашли

Местонахождение пропавшей женщины с детьми установили полицейские. Трое суток личный состав ДП Акмолинской области и волонтеры вели поиски жительницы поселка Бестобе Альфии Нуретдиновой и двух ее малолетних дочерей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на третий день поисков сотрудниками отдела криминальной полиции Степногорска оперативным путем было установлено, что женщина находится в Караганде, на расстоянии порядка 500 км от поселка Бестобе.

Стражи порядка незамедлительно выехали в Караганду, где нашли пропавшую женщину и ее детей.

В настоящее время Альфия Нуретдинова и девочки доставлены домой. Полицейские выясняют, почему женщина уехала так далеко от дома, проводится проверка.

Напомним, заявление об исчезновении женщины с детьми поступило в отдел полиции поселка Бестобе 21 декабря. Старшая дочь пропавшей сообщила, что несколькими часами ранее мама с двумя сестренками вышла от знакомых, но домой так и не вернулась. Ее телефон оказался отключенным. Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Сразу после поступления заявления были организованы масштабные поисковые мероприятия: в первую очередь проверена территория населенного пункта, опрошены родные и знакомые Альфии Нуретдиновой. Волонтеры и полицейские распространили в мессенджерах и социальных сетях ориентировки и фото с приметами женщины и детей.

Ранее в Туркестанской области после семейной ссоры пропала женщина с ребенком. С заявлением в полицию обратился ее свекор. Спустя двое суток стражи порядка обнаружили молодую женщину в одной из гостиниц Шымкента. Невестку и ее дочь благополучно передали родственникам.