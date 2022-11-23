Невестка пропала вместе с ребенком после ссоры с родными мужа на юге Казахстана

Мать и дочь. Иллюстративное фото: pexels.com

В Туркестанской области после семейной ссоры пропала женщина с ребенком. С заявлением в полицию обратился ее свекор, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть Сауранского РОП обратился местный житель. Он сообщил, что после семейной ссоры его невестка с ребенком ушла из дома и не вернулась. Родственники пытались сами ее найти, но не смогли.

Правоохранители приступили к поискам пропавшей невестки. Прочесали близлежащие территории, опросили очевидцев и проверили все направления, куда бы она могла уйти.

Спустя двое суток стражи порядка обнаружили молодую женщину в одной из гостиниц Шымкента. Невестку и ее дочь благополучно передали родственникам.

Мать женщины поблагодарила полицейских за оперативность и профессионализм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998579-nevestka-propala-vmeste-s-rebenkom-posle-ssory-s-rodnymi-muzha-na-yuge-kazahstana/