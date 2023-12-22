Женщина и двое ее детей пропали в Акмолинской области

В Акмолинской области стражи порядка разыскивают пропавшую женщину с двумя малолетними детьми. С заявлением в полицию обратилась ее старшая дочь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 21 декабря в 23.52 в отдел полиции поселка Бестобе поступило сообщение от местной жительницы с просьбой оказать содействие в поиске ее матери Альфии Нуретдиновой 1981 года рождения и двух ее маленьких детей 2022 и 2023 годов рождения.

По словам старшей дочери, несколькими часами ранее мама с младшими сестренками вышла от знакомых, но домой так и не вернулась, при этом женщина перестала выходить на связь.

В настоящее время на поиски без вести пропавших ориентирован личный состав отдела полиции Бестобе и УП Степногорска. К мероприятиям подключились волонтеры, ориентировки распространены по социальным сетям и мессенджерам.

На момент исчезновения Альфия Нуретдинова была одета в куртку темно-синего цвета, бордовые штаны и белые ботинки. Одна из ее дочерей была в розовой куртке, розовых ботинках, розовом шарфе, на голове - розовая шапочка. Другая девочка была в сером комбинезоне с ушками и серой шапочке.

"Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Нуретдиновой и ее детей, незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по номеру 102", - обратились в ДП Акмолинской области.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.