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Потепление до 14 градусов в одном из мегаполисов Казахстана обещают синоптики

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Люди гуляют по городу зимой
Заснеженный город. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 24 декабря. В одном из мегаполисов ожидается потепление до 14 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем поднимется до 6 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем воздух прогреется до -2 градусов, ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 4,8 м/с.

В Шымкенте сегодня также будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.

Напомним, сегодня почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение. Связано оно преимущественно с туманами, гололедом, усилением ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052300-poteplenie-do-14-gradusov-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-obeschayut-sinoptiki/

Автор: Айдана Юдина

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Потепление до 14 градусов в одном из мегаполисов Казахстана обещают синоптики
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