Девять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
Опубликовано:
В Астане внесены изменения в схемы движения девяти автобусных маршрутов из-за ремонта дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.
В связи с ремонтными работами по улицам Сауран, Достык, а также Окжетпес изменены схемы движения маршрутов №№18, 28, 50, 52, 60, 5, 5А, 6, 39.
С измененными схемами движения можно ознакомиться на картинке.
В CTS призвали жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут.
Напомним, ранее астанчан предупредили о возможных временных неудобствах при оплате проезда в автобусах из-за перехода на новую электронную систему оплаты.
Также аким Женис Касымбек высказался о проблеме холодных автобусов, в которых ездят люди, живущие на окраине Астаны – он признал, что парк изношен.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052322-devyat-avtobusnyh-marshrutov-izmenili-shemy-dvizheniya-v-astane/