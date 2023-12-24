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Девять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане

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Автобус на дороге
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане внесены изменения в схемы движения девяти автобусных маршрутов из-за ремонта дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

В связи с ремонтными работами по улицам Сауран, Достык, а также Окжетпес изменены схемы движения маршрутов №№18, 28, 50, 52, 60, 5, 5А, 6, 39.

С измененными схемами движения можно ознакомиться на картинке.

В CTS призвали жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее астанчан предупредили о возможных временных неудобствах при оплате проезда в автобусах из-за перехода на новую электронную систему оплаты.

Также аким Женис Касымбек высказался о проблеме холодных автобусов, в которых ездят люди, живущие на окраине Астаны – он признал, что парк изношен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052322-devyat-avtobusnyh-marshrutov-izmenili-shemy-dvizheniya-v-astane/

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