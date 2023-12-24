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Асфальт провалился на дороге в Уральске

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Уральске вчера провалился асфальт на проезжей части в результате обрушения верхнего свода канализационного коллектора – ведутся аварийно-восстановительные работы, передает портал "Мой город".

Как сообщил порталу пресс-секретарь ТОО "Батыс су арнасы" Бауыржан Гилажев, вчера, 23 декабря, во время аварийно-восстановительных работ обнаружен провал асфальтного покрытия на дорожном полотне по улицам С. Тюленина и Миханова.

Как выяснилось, произошло обрушение верхнего свода канализационного коллектора по улице С. Тюленина в районе частного детского садика.

В связи с происшествием было перекрыто дорожное движение по улице С. Тюленина в северном направлении от улицы Жолдыбаева до улицы Михановой.

"Специалисты ТОО "‎Батыс су арнасы" предпринимают все меры по обеспечению стабильного водоотведения с объектов данного района, перекачиваются канализационные стоки. На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Приносим извинения за временные неудобства", – сказал Гилажев.

Напомним, ранее жители Актюбинской области возмутились качеством ремонта дороги – асфальт, на который из бюджета выделили сотни миллионов, разваливается и разламывается голыми руками.

В Мангистауской области житель села Акшукур возмутился процессом укладки асфальта во время ремонта дороги за 109 млн тенге.

В одном из микрорайонов Актау после замены трубопровода прошли восстановительные работы. Но горожане считают, что укладка асфальта проводилась без битума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052310-asfalt-provalilsya-na-doroge-v-uralske/

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