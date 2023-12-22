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Движение перекроют на одном из перекрестков в Алматы

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Дорожные конусы и запрещающие знаки
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pexels.com

Завтра вечером в Алматы перекроют один из перекрестков для проведения ремонтных работ. Горожан попросили заранее планировать маршрут, предает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Сообщается, что с 23:00 23 декабря до 11:00 24 декабря 2023 года в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто движение автотранспорта на пересечении проспекта Алтынсарина и улицы Куанышбаева.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке реконструкции кабельных линий, пролегающих под проезжей частью названного уличного сегмента", – объяснили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".

Жителей города попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствами и заранее предусмотреть пути объезда этого участка.

Отметим, что указанный участок находится чуть ниже проспекта Абай, в районе рынка Сары-Арка.

Схема перекрытия дороги
Схема перекрытия дороги. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, в середине октября стало известно, что в Алматы появился новый вид разметки. В экспериментальном порядке ее нанесли на улице Тлендиева – на участке от Абая до Толе би.

При этом летом в акимате рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052145-dvizhenie-perekroyut-na-odnom-iz-perekrestkov-v-almaty/

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