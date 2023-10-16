Новый вид разметки появился на одной из улиц Алматы (фото)

В Алматы появился новый вид разметки. В экспериментальном порядке ее нанесли на улице Тлендиева - на участке от Абая до Толе би, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В акимате отметили, что данная разметка призвана исключить аварийные ситуации перед наземными нерегулируемыми пешеходными переходами.

В акимате отмечают, что такая разметка правилами дорожного движения Казахстана не предусмотрена. Но она применяется для того, чтобы акцентировать внимание водителей на том, что они приближаются к пешеходному переходу.

Зигзагообразная разметка появилась на Тлендиева. Фото: акимат Алматы

"Кроме этого, такая разметка желтого цвета служит дополнительным сигналом водителям о том, что на этом участке нельзя совершать обгон, давать задний ход, перестраиваться в этой зоне, так как она должна быть безопасной, с возможностью хорошего обзора для всех участников дорожного движения", - сообщили в городской администрации.

Если эксперимент окажется удачным, такую разметку планируют повторить и в других местах, где есть нерегулируемые пешеходные переходы.

Зигзагообразная разметка. Фото: акимат Алматы

"К сожалению, не все водители обращают внимание на дорожные знаки, и это часто становится причиной аварий. Однако разметку на дороге автовладельцы замечают чаще.

Наибольшей популярностью зигзагообразная разметка начала пользоваться с 1970-х: сначала в Великобритании, а потом и в других странах. Необычная маркировка на дорогах оказалась эффективнее других дорожных знаков и помогла повысить безопасность пешеходов и владельцев транспортных средств", - добавили в акимате.

Зигзагообразная разметка. Фото: акимат Алматы

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы стали по-новому ремонтировать дороги, добавляя в состав асфальта полимеры.