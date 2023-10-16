Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новый вид разметки появился на одной из улиц Алматы (фото)

Опубликовано:

Новая разметка
Новая разметка. Фото: акимат Алматы

В Алматы появился новый вид разметки. В экспериментальном порядке ее нанесли на улице Тлендиева - на участке от Абая до Толе би, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В акимате отметили, что данная разметка призвана исключить аварийные ситуации перед наземными нерегулируемыми пешеходными переходами.

В акимате отмечают, что такая разметка правилами дорожного движения Казахстана не предусмотрена. Но она применяется для того, чтобы акцентировать внимание водителей на том, что они приближаются к пешеходному переходу.

Зигзагообразная разметка появилась на Тлендиева
Зигзагообразная разметка появилась на Тлендиева. Фото: акимат Алматы

"Кроме этого, такая разметка желтого цвета служит дополнительным сигналом водителям о том, что на этом участке нельзя совершать обгон, давать задний ход, перестраиваться в этой зоне, так как она должна быть безопасной, с возможностью хорошего обзора для всех участников дорожного движения", - сообщили в городской администрации.

Если эксперимент окажется удачным, такую разметку планируют повторить и в других местах, где есть нерегулируемые пешеходные переходы.

Зигзагообразная разметка
Зигзагообразная разметка. Фото: акимат Алматы

"К сожалению, не все водители обращают внимание на дорожные знаки, и это часто становится причиной аварий. Однако разметку на дороге автовладельцы замечают чаще.

Наибольшей популярностью зигзагообразная разметка начала пользоваться с 1970-х: сначала в Великобритании, а потом и в других странах. Необычная маркировка на дорогах оказалась эффективнее других дорожных знаков и помогла повысить безопасность пешеходов и владельцев транспортных средств", - добавили в акимате.

Зигзагообразная разметка
Зигзагообразная разметка. Фото: акимат Алматы

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы стали по-новому ремонтировать дороги, добавляя в состав асфальта полимеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041134-novyy-vid-razmetki-poyavilsya-na-odnoy-iz-ulits-almaty-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.