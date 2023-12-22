Спасатели предупредили алматинцев об опасности в ближайшие дни

В Алматы в последние дни установилась теплая погода, из-за чего лед на водоемах стал недостаточно прочным. В ДЧС горожан предупредили об опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК мегаполиса.

Как сообщил глава управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов, безопасная толщина льда составляет для одного человека – не менее 15 сантиметров, для организации массовых мероприятий – не менее 25 сантиметров.

"В настоящее время в городе Алматы температура воздуха составляет 2-4 градусов тепла. Как правило, при такой температуре меняется структура льда: он становится непрочным. Согласно прогнозам РГП "Казгидромет", на ближайшей неделе температура воздуха достигнет от 6 до 12 градусов тепла. На сегодняшний день толщина льда составляет до 10 см, что опасно для перехода", – предупредил он.

По данным ДЧС, на территории Алматы имеются следующие водоемы, представляющие угрозу в зимний период:

Турксибский район : Аэропортовское озеро (900х300), заводи реки Карасу (300х80), озеро Пархач (250х200), пруд в мкр. Кайрат (310х120);

: Аэропортовское озеро (900х300), заводи реки Карасу (300х80), озеро Пархач (250х200), пруд в мкр. Кайрат (310х120); Жетысуский район : Первомайские пруды в мкр. Кемел (560х65);

: Первомайские пруды в мкр. Кемел (560х65); Медеуский район : безымянный водоем в мкр. Колсай (200х40), озеро Юннатское в мкр. Сулусай (200х75);

: безымянный водоем в мкр. Колсай (200х40), озеро Юннатское в мкр. Сулусай (200х75); Алатауский район: пруд в микрорайоне Байбесик (300х110).

Для недопущения несчастных случаев на воде ДЧС проводит рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции и спасателей РОСО. Всего за осенне-зимний период проведено более 300 рейдов.

Также спасатели порекомендовали жителям и гостям города соблюдать следующие основные правила безопасности в зимний период:

не выходите на лед в одиночку;

не проверяйте прочность льда ногой;

если под вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности, плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место;

если попали в полынью, не поддавайтесь панике, наползайте на лед с широко расставленными руками;

при спасении действуйте быстро, решительно, но предельно осторожно, подавайте спасательный предмет с расстояния 3-4 метра.

Напомним, на прошлой неделе мы рассказывали о том, как двое мужчин провалились под лед в Костанайской области. Тогда им на помощь пришли полицейские. В Сети появилось видео спасательной операции.

А в марте в Астане провалившись под лед на реке едва не погиб 10-летний ребенок. Его спас военнослужащий.

При этом в январе в Актау на лед ради красивых фото вышли сразу несколько десятков человек. Сообщалось, что из-за низких температур заледенела прибрежная область Каспийского моря и горожане решили сделать красивые кадры.

Однако не везде лед достаточно промерз, чтобы выдержать человека. Поэтому в социальных сетях стали появляться видео, где люди проваливаются в воду.