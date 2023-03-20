Ребенок провалился под лед на реке в Астане

Река. Иллюстративное фото: pixabay.com

18 марта в Астане едва не погиб 10-летний ребенок - мальчик провалился под лед на реке. Его спас военнослужащий, сообщается на официальном сайте Службы государственной охраны РК.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в субботу вечером военнослужащий Службы госохраны Розаков направлялся в спорткомплекс "Алатау". По дороге он услышал крики о помощи, доносившиеся со стороны набережной реки Акбулак.

Подбежав к мосту, мужчина увидел 10-летнего мальчика, провалившегося под лед реки. Военнослужащий среагировал моментально, бросился на помощь и вытащил ребенка из воды.

Жена мужчины вызвала скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели мальчика в здании спорткомплекса, после чего в сопровождении родственника доставили его в больницу для дальнейшего осмотра.

Что делать, если вы провалились под лед?

Как сообщается на сайте МЧС РК, если вы провалились под лед, громко позовите на помощь, но не паникуйте.

Не барахтайтесь в проломе.

Не наваливайтесь на кромку льда - это приведет к расширению места провала.

Надо выкинуть тело на лед подальше от пролома, опереться локтями о лед, привести тело в горизонтальное положение, чтобы ноги находились у поверхности воды. Далее нужно вынести на лед ногу, ближайшую к кромке льда, затем и другую.

Оказавшись на прочном льду, нужно отползти от пролома подальше, двигаясь в ту сторону, откуда пришли.

Как спасти человека, который провалился под лед?

Если на ваших глазах человек провалился под лед, поспешите крикнуть ему, что идете на помощь.

Приближаться к пострадавшему нужно только ползком, широко раскинув руки. Будет хорошо, если вы подложите под себя лыжи.

За 3-4 метра до пролома бросьте пострадавшему веревку или связанные вместе шарф и ремень, подайте доску, шест, все, что будет в данный момент под рукой. С помощью подручных средств постарайтесь помочь человеку выбраться из воды на более устойчивый участок льда. Далее аккуратно, по одному, двигайтесь в сторону берега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013587-voennosluzhaschiy-spas-rebenka-provalivshegosya-pod-led-v-astane/