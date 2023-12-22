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Тарифы на электроэнергию завышали в Кызылординской области

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Лампочка горит
Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Энергоснабжающие компании Кызылординской области включали в тариф расходы, не связанные с производством и реализацией электроэнергии, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Департаментом АФМ по Кызылординской области был проведен анализ по формированию тарифа на электроэнергию, отмечается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как оказалось, три компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду административного здания, автотранспорта и иные расходы.

Были предприняты необходимые меры, в результате которых из расходов энергоснабжающих организаций исключены необоснованные расходы.

Тем самым был снижен тариф по городу Кызылорда и 5 районов области (Жанакорганский, Шиелийский, Сырдарьинский, Жалагашский и Кармакшинский) для всех бюджетных организации с 38,75 до 31,45 тг за кВт/час - снижение составило 18 процентов.

️Годовая экономия средств бюджетных организаций составит более 380 млн тенге, отметили в АФМ.

Напомним, что с 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию - 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа. Об этом сообщили в Минэнеркго РК.

Повышение тарифов объясняют увеличением не зависящих от компаний затрат, например, расходов на топливо (уголь, газ) и их транспортировку.

Отметим также, что новый тариф на поливную воду планируют ввести в 2024 году в Казахстане. На днях глава Высшей аудиторской палаты в мажилисе рассказала, почему необходимо было пересмотреть тарифы на воду в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052106-tarify-na-elektroenergiyu-zavyshali-v-kyzylordinskoy-oblasti/

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