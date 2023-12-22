10-летний казахстанец спас младшего брата, спустившись за ним в туалетную яму

В Казыгуртском районе Туркестанской области 10-летний мальчик спас маленького брата, упавшего в туалетную яму. Храброго школьника наградили, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС Туркестанской области, инцидент произошел в селе Жылыбулак Жанабазарского сельского округа Казыгуртского района.

Ребенок 2022 года рождения играл во дворе своего дома и в какой-то момент упал в туалетную яму. Его мама вовремя заметила произошедшее и позвала на помощь старшего сына 10 лет. Она обвязала торс старшего сына веревкой и спустила его в яму, а тот вытащил младшего брата.

Поступок мальчика не остался незамеченным - школьника наградил специальным благодарственным письмом начальник Департамента по ЧС Туркестанской области Нурали Кудыретулы.