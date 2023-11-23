Школьник с фамилией Герой спас пассажиров автобуса в Алматинской области
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Школьник из Алматинской области вовремя среагировал в экстренной ситуации в автобусе, водитель которого потерял контроль над управлением из-за приступа, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Инцидент произошел в Илийском районе Алматинской области.
По информации областного акимата, водитель автобуса, в котором находились пассажиры, потерял контроль над транспортным средством из-за внезапного приступа. Находившийся в ТС восьмиклассник Акжол Герой, вовремя среагировав, нажал на тормоз, чтобы остановить автобус.
"Свидетели происшествия утверждают, что без его действий автобус мог столкнуться с близлежащими зданиями", – говорится в сообщении областного акимата.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047241-shkolnik-s-familiey-geroy-spas-passazhirov-avtobusa-v-almatinskoy-oblasti/