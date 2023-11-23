Школьник с фамилией Герой спас пассажиров автобуса в Алматинской области

Школьник из Алматинской области вовремя среагировал в экстренной ситуации в автобусе, водитель которого потерял контроль над управлением из-за приступа, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Инцидент произошел в Илийском районе Алматинской области.

По информации областного акимата, водитель автобуса, в котором находились пассажиры, потерял контроль над транспортным средством из-за внезапного приступа. Находившийся в ТС восьмиклассник Акжол Герой, вовремя среагировав, нажал на тормоз, чтобы остановить автобус.

"Свидетели происшествия утверждают, что без его действий автобус мог столкнуться с близлежащими зданиями", – говорится в сообщении областного акимата.

Акжол Герой. Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Ранее мы писали о военнослужащем, который спас пожилую женщину и семью с детьми из горящего дома в Семее. Наряду с этим сообщалось о полицейском, который вытащил из огня 6-летнего ребенка в Таразе. Обоих после происшествия госпитализировали.

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