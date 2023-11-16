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Военный спас пожилую женщину и семью с детьми из горящего дома в Семее

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Самат Макенов
Самат Макенов. Фото: t.me/modgovkz

Военнослужащий спас семью из горящего дома в Семее. Инцидент произошел ночью на прошлой неделе. Тем временем в МВД рассказали о другом случае спасения, который произошел в Костанайской области.

Случай, рассказанный МВД, произошел 15 ноября около 22:00 в Костанайской области. Житель села позвонил в полицию, сообщив, что чувствует запах гари из соседнего дома. На место происшествия прибыл участковый Нурлан Карамесов.

Вначале он попытался зайти в дом, однако дверь была заперта, через окно виднелось сильное задымление. Участковому пришлось взломать дверь, чтобы попасть внутрь – видимость там была уже нулевая.

Участковый и сельчанин
Участковый и сельчанин. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

"Пройдя на ощупь, полицейский Нурлан Карамесов увидел на полу 34-летнего мужчину, который находился без сознания. Участковый вынес его на улицу, оказал первую помощь", – говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние нормализовалось. Позже выяснилось, что причиной пожара было курение в постели.

О другом случае, произошедшем уже в Семее ночью 11 ноября, рассказали в пресс-службе Минобороны. Военнослужащий воинской части Усть-Каменогорского гарнизона старший лейтенант Самат Макенов вынес из огня пожилую женщину и семью с детьми, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Людей Макенову удалось вынесли из горящего дома до приезда пожарных.

Военнослужащий, спасший семью
Военнослужащий, спасший семью. Фото: t.me/modgovkz

А сегодня мы писали о полицейском Сабите Журмухамедове, который спас из горящего многоэтажного дома 6-летнего ребенка в Таразе. Это произошло вечером 15 ноября. Обоих после происшествия госпитализировали.

До этого, в январе, в Туркестанской области полицейский оказал 2-летнему ребенку, потерявшему сознание, первую помощь. Такой же случай произошел позже в Алматы – сотрудник полиции спас девочку, подавившуюся конфетой.

В июле подросток из Петропавловска вытащил из воды 13-летнего мальчика, который хотел спасти своего брата, но сам едва не утонул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046134-voennyy-spas-pozhiluyu-zhenschinu-i-semyu-s-detmi-iz-goryaschego-doma-v-semee/

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