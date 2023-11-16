Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Полицейский вытащил ребенка из горящей квартиры и попал в больницу в Таразе

Опубликовано:

Сабит Журмухамедов
Сабит Журмухамедов. Фото: Polisia.kz

Участковый спас из пожара 6-летнего ребенка в Таразе - после они оба попали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД РК.

Инцидент произошел накануне, 15 ноября, вечером. В одном из микрорайонов города произошел пожар в многоэтажном доме.

Полицейский Сабит Журмухамедов, который в этот момент находился в участковом пункте, расположенном в соседнем подъезде, услышал крик ребенка. Страж порядка сразу же бросился на помощь.

Он забежал на пятый этаж, где происходило горение. Чтобы не терять время, попросил у соседей топор, сломал дверь квартиры и вынес 6-летнего плачущего мальчика из огня. После вызвал экстренные службы на место событий.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, а полицейского и пострадавшего мальчика медики доставили в больницу. Обоих госпитализировали с диагнозом "отравление угарным газом". Их состояние оценивается как стабильное.

Мать ребенка выразила огромную благодарность участковому инспектору.

Напомним, в марте этого года страж порядка спас девочку, которая подавилась конфетой. Инцидент произошел в Алматы. Полицейский услышал крики матери пострадавшей девочки. Мужчина поднял ребенка вниз головой и несколько раз постучал по спине, таким образом спас девочку.

А в январе полицейский оказал первую помощь двухлетнему ребенку - малыш потерял сознание, у него начались судороги. Эта история произошла в Туркестанской области. Ребенку внезапно стало плохо и он потерял сознание. Услышав это, полицейский принял оперативные меры и сразу же перенес ребенка в теплое место - в ближайший магазин. Ребенка удалось спасти, после его увезли в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046029-politseyskiy-vytaschil-rebenka-iz-goryaschey-kvartiry-i-popal-v-bolnitsu-v-taraze/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.