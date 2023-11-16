Полицейский вытащил ребенка из горящей квартиры и попал в больницу в Таразе

Участковый спас из пожара 6-летнего ребенка в Таразе - после они оба попали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД РК.

Инцидент произошел накануне, 15 ноября, вечером. В одном из микрорайонов города произошел пожар в многоэтажном доме.

Полицейский Сабит Журмухамедов, который в этот момент находился в участковом пункте, расположенном в соседнем подъезде, услышал крик ребенка. Страж порядка сразу же бросился на помощь.

Он забежал на пятый этаж, где происходило горение. Чтобы не терять время, попросил у соседей топор, сломал дверь квартиры и вынес 6-летнего плачущего мальчика из огня. После вызвал экстренные службы на место событий.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, а полицейского и пострадавшего мальчика медики доставили в больницу. Обоих госпитализировали с диагнозом "отравление угарным газом". Их состояние оценивается как стабильное.

Мать ребенка выразила огромную благодарность участковому инспектору.

Напомним, в марте этого года страж порядка спас девочку, которая подавилась конфетой. Инцидент произошел в Алматы. Полицейский услышал крики матери пострадавшей девочки. Мужчина поднял ребенка вниз головой и несколько раз постучал по спине, таким образом спас девочку.

А в январе полицейский оказал первую помощь двухлетнему ребенку - малыш потерял сознание, у него начались судороги. Эта история произошла в Туркестанской области. Ребенку внезапно стало плохо и он потерял сознание. Услышав это, полицейский принял оперативные меры и сразу же перенес ребенка в теплое место - в ближайший магазин. Ребенка удалось спасти, после его увезли в больницу.